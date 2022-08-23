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На российском рынке авиаперевозок появится новый игрок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На российском рынке авиаперевозок появится новый игрок. Fly Arna будет выполнять рейсы из Еревана в Москву. Компания станет шестым авиаперевозчиком, выполняющим рейсы между Арменией и Россией.

На российском рынке авиаперевозок появится новый игрок

О выходе Fly Arna на российский рынок 23 сентября пишет Routes.

Полеты в Россию станут третьим направлением после египетского и ливанского, которое открыла Fly Arna. Рейсы будут выполняться 14 раз в неделю между Ереваном и Москвой, аэропорт Домодедово. Первые коммерческие перелеты Fly Arna провела в июле.

Fly Arna стала шестым авиаперевозчиком, который выполняет рейсы между Россией и Арменией. Она будет конкурировать с IrAero и Red Wings.

Компания является совместным предприятием армянского фонда государственных интересов и арабской Air Arabia Group.

По данным издания, Армения – одна из 20 стран, которая на данный момент принимает рейсы из России.

Фото на обложке: Patrick Foto / Shutterstock

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