На российском рынке авиаперевозок появится новый игрок. Fly Arna будет выполнять рейсы из Еревана в Москву. Компания станет шестым авиаперевозчиком, выполняющим рейсы между Арменией и Россией.
О выходе Fly Arna на российский рынок 23 сентября пишет Routes.
Полеты в Россию станут третьим направлением после египетского и ливанского, которое открыла Fly Arna. Рейсы будут выполняться 14 раз в неделю между Ереваном и Москвой, аэропорт Домодедово. Первые коммерческие перелеты Fly Arna провела в июле.
Fly Arna стала шестым авиаперевозчиком, который выполняет рейсы между Россией и Арменией. Она будет конкурировать с IrAero и Red Wings.
Компания является совместным предприятием армянского фонда государственных интересов и арабской Air Arabia Group.
По данным издания, Армения – одна из 20 стран, которая на данный момент принимает рейсы из России.
Фото на обложке: Patrick Foto /
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