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Авиакомпания Flybe остановила работу и уволила почти 90% сотрудников

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Британский авиаперевозчик Flybe объявил о приостановке всех полетов и продажи билетов. Компания объявила в Twitter, что перешла под внешнее управление.

Авиакомпания Flybe остановила работу и уволила почти 90% сотрудников

Как сообщает Sky News, на фоне решения о приостановке всех рейсов авиакомпания уволила 277 из 321 сотрудников. Flybe рекомендует пассажирам не ехать в аэропорт, если они не договорились о переносе вылета на рейс другой авиакомпании.

Британское управление гражданской авиации предложило клиентам Flybe скидки на рейсы других перевозчиков.

Как уточняет Bloomberg, на тот крупнейшая региональная авиакомпания Европы уже переходила под внешнее управление в марте 2020 года после отказа правительства Великобритании выдать ей кредит в размере £100 млн. Руководство Flybe связывало банкротство с пандемией COVID-19.

В апреле 2022 года компания возобновила работу, планируя выполнять до 530 рейсов еженедельно по 23 маршрутам. Самолеты Flybe совершали регулярные рейсы по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву.

Фото: Bjoern Wylezich / Shutterstock

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