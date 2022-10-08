FoodTech-стартап FlyFeed нашел $13 млн на строительство фермы насекомых

Эстонский FoodTech-стартап FlyFeed подписал контракты на более чем $10 млн и привлек $3 млн инвестиций в ходе последнего раунда. На эти средства компания построит первую ферму насекомых во Вьетнаме, чтобы бороться с продовольственным кризисом в мире.

Об этой сделке рассказывает TechCrunch. FlyFeed рассматривает насекомых в качестве недорого источника белка. На первом этапе они будут использоваться для производства удобрений и корма для домашнего скота. Спустя пять лет должно начаться производство белкового порошка из насекомых, который можно будет использовать в пищу.

FlyFeed ожидают, что первая ферма во Вьетнаме будет ежегодно производить 17,5 тысяч тонн продуктов, таких как жир насекомых, белковая мука и удобрения.

Оригинальное производство также должно решить проблему утилизации органических отходов. Планируется, что предприятие при поддержке вьетнамских властей будет перерабатывать более 40 тысяч тонн таких отходов в год.

«Есть много вещей в мире, которые я считаю неправильными. Но тот факт, что глобальный голод все еще существует, является самым абсурдным, — сказал основатель и CEO компании Арсений Ольховский. — Пока мы не переосмыслим нашу пищевую цепочку, это не изменится, поскольку консервативное сельское хозяйство не предназначено для того, чтобы прокормить растущее население».

К 2026 году FlyFeed рассчитывает открыть десять ферм насекомых в Азии и Африке. В планах стартапа — ежегодно обеспечивать недорогой едой 250 млн человек.

Компания FlyFeed была основана в 2021 году. Ее основатель Арсений Ольховский родился в российском Моздоке, а в настоящий момент живет в Дубае.

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