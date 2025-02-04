Первый российский летающий автомобиль полетит не раньше 2035 года
Первый российский летающий автомобиль ИФ-9, который разрабатывает конструкторское бюро «Филатов», поднимется в воздух не раньше 2035 года. Об этом Autonews заявил глава бюро Иван Филатов.
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Так инженер ответил на вопрос о том, понадобятся ли для управления летающим авто специальные права. «Надо понимать, что полететь мы сможем примерно через 10 лет. К этому времени беспилотные технологии в авиации будут настолько развиты, что большинство полетов будет проходить в автономном режиме. Соответственно, вполне вероятно, что для управления летающим автомобилем хватит лишь водительского удостоверения», — отметил Филатов.
По его словам, до создания полноценного прототипа ИФ-9 еще «очень далеко», важную роль в этом вопросе играют объем финансирования и законодательство. Если бы летающее авто появилось сейчас, «ездить по дорогам общего пользования, а тем более летать мы не смогли бы на нем ни при каких условиях, потому что никакой законодательной базы для этого нет», отметил глава конструкторского бюро.
Филатов добавил, что в будущем владеть ИФ-9 смогут в основном богатые люди, поскольку в машине будет реализовано несколько инновационных и дорогостоящих решений, которые повысят финальную стоимость.
Кроме того, использовать летающий автомобиль смогут экстренные службы, которые уже сейчас имеют приоритет движения по дороге с проблесковыми маячками. «Разумеется, автомобиль, условно говоря, скорой помощи, будет выглядеть абсолютно не так, как гражданский вариант. Благо наша платформа позволяет строить различные модификации ИФ-9», — рассказал Филатов.
Концепт первого российского летающего автомобиля бюро «Филатов» представило в середине января. Автомобиль представляет собой синтез машины и квадрокоптера — для езды по земле у него есть колеса, а для полета по воздуху — четыре воздушных винта. При передвижении по земле винты будут складываться в специальные отсеки по бокам со створками для улучшения аэродинамики. Работать ИФ-9 будет на экологичных электричестве или водороде.
Пока ИФ-9 существует лишь в виде радиоуправляемого прототипа в масштабе 1:5. Летать модель пока не умеет, но может ездить и выдвигать воздушные лопасти, пишет Autonews. «Задача была сделать максимально легкую конструкцию. Сейчас вес прототипа составляет около 20 кг, что вполне допустимо», — пояснил изданию Филатов.
Фото на обложке: Дизайн-конструкторское бюро «Филатов»
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