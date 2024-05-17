Founders’ Mondays в Москве: как это было

13 мая состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Azevich Holding — компании, которая дает предпринимателям инструменты для развития управленческих навыков и повышения эффективности бизнес-процессов. Делимся фотоотчетом со встречи.

Открыли мероприятие Анна Чунина, заместитель генерального директора «Агентства инноваций Москвы», и Аркадий Панин, бизнес-партнер по инновациям MTS StartUp Hub.

Слайдер: fm-13-05-moskva

О своих проектах рассказали:

Павел Кучинов, сооснователь SOMVI — сервиса с функцией самопомощи для устранения тревоги, страхов и других негативных проявлений;

Степан Бородин, основатель Acmenra.Clarity — сервиса для быстрой и безопасной работы с персональными данными в образовательных учреждениях с использованием технологии блокчейн;

Виктор Рындин, сооснователь Dprofile — экосистемы для российских дизайнеров и работодателей;

Тимур Булушев, сооснователь TRIS — компании по производству продукции в аэрозольной упаковке;

Светлана Первых, сооснователь проектов Avare и Intellix, медицинский бизнес-консультант, врач.

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays