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Founders’ Mondays в Москве: как это было

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

13 мая состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Azevich Holding — компании, которая дает предпринимателям инструменты для развития управленческих навыков и повышения эффективности бизнес-процессов. Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays в Москве: как это было
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Открыли мероприятие Анна Чунина, заместитель генерального директора «Агентства инноваций Москвы», и Аркадий Панин, бизнес-партнер по инновациям MTS StartUp Hub.

 

Слайдер: fm-13-05-moskva

О своих проектах рассказали:

 

  • Павел Кучинов, сооснователь SOMVI — сервиса с функцией самопомощи для устранения тревоги, страхов и других негативных проявлений;

 

  • Степан Бородин, основатель Acmenra.Clarity — сервиса для быстрой и безопасной работы с персональными данными в образовательных учреждениях с использованием технологии блокчейн;

 

  • Виктор Рындин, сооснователь Dprofile — экосистемы для российских дизайнеров и работодателей;

 

  • Тимур Булушев, сооснователь TRIS — компании по производству продукции в аэрозольной упаковке; 

 

  • Светлана Первых, сооснователь проектов Avare и Intellix, медицинский бизнес-консультант, врач. 

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays

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