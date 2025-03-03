25 февраля в Москве прошла встреча Founders' Mondays на тему «Нейросети без хайпа: реальный опыт внедрения ИИ в бизнес». Предприниматели, эксперты и специалисты по ИИ обсудили реальные кейсы использования нейросетей в решении бизнес-задач. Спикеры поделились результатами внедрения, раскрыли объемы затрат, а также рассказали, с какими сложностями столкнулись.

Founders' Mondays в Москве 25 февраля: итоги встречи, посвященной кейсам внедрения ИИ в бизнес

https://rb.ru/news/fm-25-02-ii-v-biznese/

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