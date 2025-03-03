Founders' Mondays в Москве 25 февраля: итоги встречи, посвященной кейсам внедрения ИИ в бизнес
Ирина Печёрская
25 февраля в Москве прошла встреча Founders' Mondays на тему «Нейросети без хайпа: реальный опыт внедрения ИИ в бизнес». Предприниматели, эксперты и специалисты по ИИ обсудили реальные кейсы использования нейросетей в решении бизнес-задач. Спикеры поделились результатами внедрения, раскрыли объемы затрат, а также рассказали, с какими сложностями столкнулись.
Founders' Mondays в Москве 25 февраля: итоги встречи, посвященной кейсам внедрения ИИ в бизнес
https://rb.ru/news/fm-25-02-ii-v-biznese/
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Среди спикеров были:
- Сергей Воропаев, генеральный директор ООО «Асилиск», который представил результаты научного исследования интеграции генеративного ИИ, объяснил, почему ИИ может привести к сокращению рабочей недели, и рассказал, как ИИ-ассистенты влияют на финансовые показатели бизнеса;
- Илья Бердыш, основатель Mymeet AI, который раскрыл принципы работы его проекта — сервиса транскрипции и создания краткого содержания онлайн-звонков;
- Константин Лазарев, директор по росту DeepHouse, который рассказал о сбоях ИИ при анализе звонков и проблемах с автоматическим созданием контента, а также объяснил, сколько ресурсов требуется для оптимизации ИИ-инструментов;
- Александр Першиков и Оскар Осолз, основатели SoulMatcher, которые представили кейс GetTransfer.com по оценке психологической совместимости сотрудников с помощью ИИ;
- Светлана Антонова, руководитель по монетизации онлайн контента «Курс», которая провела экспресс мастер-класс по подключению ИИ-бота для отдела продаж, который позволяет увеличить конверсию без дополнительных затрат;
- Роман Ковалев, совладелец рекламного агентства «Ковалевы», который развенчал мифы об ИИ, рассказал о готовых решениях по автоматизации бизнеса и осветил юридические вопросы работы с нейросетями.
Итоги и выводы встречи:
- ИИ — мощный инструмент, но его внедрение требует тщательного подхода и ресурсов;
- не все процессы можно автоматизировать безошибочно, но грамотная настройка ИИ позволяет существенно повысить эффективность бизнеса;
- главное — реалистично оценивать возможности технологии, учитывать скрытые затраты и быть готовым к доработке решений.
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