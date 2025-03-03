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Founders' Mondays в Москве 25 февраля: итоги встречи, посвященной кейсам внедрения ИИ в бизнес

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Новости
Команда Русбейс
Команда Русбейс

Редактор проекта Русбейс

Ирина Печёрская

25 февраля в Москве прошла встреча Founders' Mondays на тему «Нейросети без хайпа: реальный опыт внедрения ИИ в бизнес». Предприниматели, эксперты и специалисты по ИИ обсудили реальные кейсы использования нейросетей в решении бизнес-задач. Спикеры поделились результатами внедрения, раскрыли объемы затрат, а также рассказали, с какими сложностями столкнулись.

Founders' Mondays в Москве 25 февраля: итоги встречи, посвященной кейсам внедрения ИИ в бизнес
  1. Новости

Среди спикеров были:

  • Сергей Воропаев, генеральный директор ООО «Асилиск», который представил результаты научного исследования интеграции генеративного ИИ, объяснил, почему ИИ может привести к сокращению рабочей недели, и рассказал, как ИИ-ассистенты влияют на финансовые показатели бизнеса;
  • Илья Бердыш, основатель Mymeet AI, который раскрыл принципы работы его проекта — сервиса транскрипции и создания краткого содержания онлайн-звонков;
  • Константин Лазарев, директор по росту DeepHouse, который рассказал о сбоях ИИ при анализе звонков и проблемах с автоматическим созданием контента, а также объяснил, сколько ресурсов требуется для оптимизации ИИ-инструментов;
  • Александр Першиков и Оскар Осолз, основатели SoulMatcher, которые представили кейс GetTransfer.com по оценке психологической совместимости сотрудников с помощью ИИ;
  • Светлана Антонова, руководитель по монетизации онлайн контента «Курс», которая провела экспресс мастер-класс по подключению ИИ-бота для отдела продаж, который позволяет увеличить конверсию без дополнительных затрат;
  • Роман Ковалев, совладелец рекламного агентства «Ковалевы», который развенчал мифы об ИИ, рассказал о готовых решениях по автоматизации бизнеса и осветил юридические вопросы работы с нейросетями.

Итоги и выводы встречи:

  • ИИ — мощный инструмент, но его внедрение требует тщательного подхода и ресурсов;
  • не все процессы можно автоматизировать безошибочно, но грамотная настройка ИИ позволяет существенно повысить эффективность бизнеса;
  • главное — реалистично оценивать возможности технологии, учитывать скрытые затраты и быть готовым к доработке решений.

Следите за анонсами новых встреч Founders' Mondays на сайте.

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