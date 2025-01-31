28 января состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. В этот раз в программе также была презентация 100 перспективных российских стартапов 2024 года от редакции RB.RU. Делимся фотоотчетом.

Founders’ Mondays в Москве 28 января: как это было

https://rb.ru/news/fm-28-01-kak-eto-bylo/

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