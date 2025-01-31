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Founders’ Mondays в Москве 28 января: как это было

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Команда Русбейс
Команда Русбейс

Редактор проекта Русбейс

Ирина Печёрская

28 января состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. В этот раз в программе также была презентация 100 перспективных российских стартапов 2024 года от редакции RB.RU. Делимся фотоотчетом.

Founders’ Mondays в Москве 28 января: как это было
  1. Новости

На встрече выступили и рассказали о трендах инвестиций в стартапы в 2025 году:

  • Илья Меркулов — инвестиционный менеджер KAMA FLOW;
  • Виталий Полехин — президент международной организации инвесторов INVESTORO.

Свои проекты презентовали участники RB Choice 2024:

  • Артем Симонянц — основатель Qummy;
  • Александр Шиманский — генеральный директор и основатель DentalPRO;
  • Виктор Гайдай — CEO «Поговорим online»;
  • Амбарцум Амаякян — СЕО Absolut.

Помимо этого на вечере прошла панельная дискуссия на тему «Привлечение внимания к стартапу в 2025 году». В ней приняли участие:

  • Валентин Марченко — сооснователь Spix;
  • Владимир Фомченко — партнер консалтинговой компании НЭО;
  • Анатолий Рожков — корпоративный директор по развитию «Шкулев Холдинг»;
  • Кирилл Ласкин — сооснователь мобильного приложения для студентов «Кампус».

Фотоотчет со встречи можно найти здесь.

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