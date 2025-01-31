Founders’ Mondays в Москве 28 января: как это было
Ирина Печёрская
28 января состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. В этот раз в программе также была презентация 100 перспективных российских стартапов 2024 года от редакции RB.RU. Делимся фотоотчетом.
Founders’ Mondays в Москве 28 января: как это было
https://rb.ru/news/fm-28-01-kak-eto-bylo/
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На встрече выступили и рассказали о трендах инвестиций в стартапы в 2025 году:
- Илья Меркулов — инвестиционный менеджер KAMA FLOW;
- Виталий Полехин — президент международной организации инвесторов INVESTORO.
Свои проекты презентовали участники RB Choice 2024:
- Артем Симонянц — основатель Qummy;
- Александр Шиманский — генеральный директор и основатель DentalPRO;
- Виктор Гайдай — CEO «Поговорим online»;
- Амбарцум Амаякян — СЕО Absolut.
Помимо этого на вечере прошла панельная дискуссия на тему «Привлечение внимания к стартапу в 2025 году». В ней приняли участие:
- Валентин Марченко — сооснователь Spix;
- Владимир Фомченко — партнер консалтинговой компании НЭО;
- Анатолий Рожков — корпоративный директор по развитию «Шкулев Холдинг»;
- Кирилл Ласкин — сооснователь мобильного приложения для студентов «Кампус».
Фотоотчет со встречи можно найти здесь.
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