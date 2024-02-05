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Founders’ Mondays приглашает на встречу в Дубае

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Founders’ Mondays приглашает предпринимателей, инвесторов и IT-специалистов на встречу проекта в Дубае. Приходите 11 марта питчить стартапы, общаться, обмениваться опытом и полезными контактами. Для участия нужна регистрация.

Встреча пройдет при поддержке международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter.

Founders’ Mondays приглашает на встречу в Дубае
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Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании, Франции и Малайзии.

Как проходят встречи

Встречу открывают специальные гости. После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы. 

Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей. 

Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий. 

Founders’ Mondays в Дубае

Принять участие в мероприятии можно в качестве:

  • гостя (регистрация закрывается за пять часов до начала мероприятия) — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего (подать заявку можно до 4 марта) — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Ждем на встречу предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, IT-специалистов и всех, кому интересна тема запуска бизнеса. Следите за обновлениями проекта на сайте и в соцсетях.

Фото на обложке: Gijs Coolen / Unsplash

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