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Founders’ Mondays в Барселоне: как это было

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

30 октября состоялась встреча Founders’ Mondays в Барселоне. Мероприятие поддержало сообщество предпринимателей и инвесторов VC Startups Barcelona. Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays в Барселоне: как это было

Открыли мероприятие Кирилл Куликов, сооснователь YC стартапа Beau, автор телеграм-канала @kyrillic, Андрей Перфильев, серийный предприниматель в HealthTech, сооснователь ATLAS Biomed Group, инвестор, и Иван Золочевский, CEO венчурного клуба AltaClub (Altair Capital).

Слайдер: Гости Founders’ Mondays в Барселоне

С питчами выступили:

  • Борис Преображенский, сооснователь логистической компании Starbien Logistic;
  • Михаил Трофимов, CEO и сооснователь Revealbot — платформы для автоматизации маркетинга с готовыми решениями на каждом этапе воронки;
  • Кирилл Ильичев, сооснователь музыкальной социальной сети MUBR, где можно послушать музыку друзей;
  • Артем Косарев, CEO и сооснователь Kamina — платформы для ментального здоровья, использующая технологии ИИ;
  • Дмитрий Цивилев, СЕО и сооснователь Giftery — платформы для запуска и дистрибуции электронных подарочных карт.

Слайдер: Питчеры Founders’ Mondays в Барселоне

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Новая ближайшая встреча пройдет 13 ноября в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.

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