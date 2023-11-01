Founders’ Mondays в Барселоне: как это было

30 октября состоялась встреча Founders’ Mondays в Барселоне. Мероприятие поддержало сообщество предпринимателей и инвесторов VC Startups Barcelona . Делимся фотоотчетом со встречи.

Открыли мероприятие Кирилл Куликов, сооснователь YC стартапа Beau, автор телеграм-канала @kyrillic, Андрей Перфильев, серийный предприниматель в HealthTech, сооснователь ATLAS Biomed Group, инвестор, и Иван Золочевский, CEO венчурного клуба AltaClub (Altair Capital).

Слайдер: Гости Founders’ Mondays в Барселоне

С питчами выступили:

Борис Преображенский, сооснователь логистической компании Starbien Logistic;

Михаил Трофимов, CEO и сооснователь Revealbot — платформы для автоматизации маркетинга с готовыми решениями на каждом этапе воронки;

Кирилл Ильичев, сооснователь музыкальной социальной сети MUBR, где можно послушать музыку друзей;

Артем Косарев, CEO и сооснователь Kamina — платформы для ментального здоровья, использующая технологии ИИ;

Дмитрий Цивилев, СЕО и сооснователь Giftery — платформы для запуска и дистрибуции электронных подарочных карт.

Слайдер: Питчеры Founders’ Mondays в Барселоне

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Новая ближайшая встреча пройдет 13 ноября в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.