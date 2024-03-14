Founders’ Mondays в Дубае: как это было

11 марта состоялась встреча Founders’ Mondays в Дубае. Мероприятие прошло при поддержке международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter . Делимся фотоотчетом со встречи.

Открыли мероприятие Марат Ижанов, руководитель международной стартап-экосистемы IGAN Group, и Юрий Шишкин, CEO и основатель экосистемы для брендов и розничных продавцов 24TTL.net.

Слайдер: Founders’ Mondays в Дубае 11.03 гости

О своих проектах рассказали:

Филипп Егоров, основатель Oumua — компании-производителя умных wellness-девайсов;

Леонид Довбенко, основатель YallaHub — сервиса по выводу брендов в ОАЭ;

Алексей Зенишин, основатель Get Outfit — fashion-маркетплейса с встроенным AI-стилистом;

Денис Юдчиц, CEO Lifemost — корпоративной well-being-платформы для физического и ментального здоровья сотрудников.

Слайдер: Founders’ Mondays в Дубае 11.03

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays