Founders’ Mondays в Дубае: как это было

11 марта состоялась встреча Founders’ Mondays в Дубае. Мероприятие прошло при поддержке международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter. Делимся фотоотчетом со встречи.
Открыли мероприятие Марат Ижанов, руководитель международной стартап-экосистемы IGAN Group, и Юрий Шишкин, CEO и основатель экосистемы для брендов и розничных продавцов 24TTL.net.
Слайдер: Founders’ Mondays в Дубае 11.03 гости
О своих проектах рассказали:
- Филипп Егоров, основатель Oumua — компании-производителя умных wellness-девайсов;
- Леонид Довбенко, основатель YallaHub — сервиса по выводу брендов в ОАЭ;
- Алексей Зенишин, основатель Get Outfit — fashion-маркетплейса с встроенным AI-стилистом;
- Денис Юдчиц, CEO Lifemost — корпоративной well-being-платформы для физического и ментального здоровья сотрудников.
Слайдер: Founders’ Mondays в Дубае 11.03
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Следующие встречи Founders’ Mondays
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