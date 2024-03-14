Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
RB.RU

Founders’ Mondays в Дубае: как это было

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

11 марта состоялась встреча Founders’ Mondays в Дубае. Мероприятие прошло при поддержке международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter. Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays в Дубае: как это было

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Открыли мероприятие Марат Ижанов, руководитель международной стартап-экосистемы IGAN Group, и Юрий Шишкин, CEO и основатель экосистемы для брендов и розничных продавцов 24TTL.net

Слайдер: Founders’ Mondays в Дубае 11.03 гости

О своих проектах рассказали:

  • Филипп Егоров, основатель Oumua — компании-производителя умных wellness-девайсов;
  • Леонид Довбенко, основатель YallaHub — сервиса по выводу брендов в ОАЭ;
  • Алексей Зенишин, основатель Get Outfit — fashion-маркетплейса с встроенным AI-стилистом;
  • Денис Юдчиц, CEO Lifemost — корпоративной well-being-платформы для физического и ментального здоровья сотрудников.

Слайдер: Founders’ Mondays в Дубае 11.03

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Founders’ Mondays в Москве: как это было
  2. 2 «На франшизе KFC я смог бы заработать даже больше»: почему основатель «БлинБери» выбрал блины
  3. 3 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
  4. 4 Как открыть бар в Дубае: опыт ведущей шоу «Бар в большом городе» Ирины Чесноковой
  5. 5 Высокий чек и бюрократия: открывать клинику в Дубае или нет
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 марта 2024

Pitch&Go

18 марта 2024

Квантовые вычисления

18 марта 2024

Контур Стартап-бюро

Все ВОЗМОЖНОСТИ