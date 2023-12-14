Новогодняя встреча Founders’ Mondays в Москве: как это было

11 декабря состоялась новогодняя встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке сети смарт-офисов и коворкингов SOK. Делимся фотоотчетом со встречи.
Открыли мероприятие Сергей Дашков, cооснователь AngelsDeck Global Ventures, и Анастасия Люстина, CEO и основатель сервиса по автоматизации и онлайн-бронированию ресторанов LeClick.
Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 11.12 спец.гости
С питчами выступили:
- Николай Турубар, CEO n'RIS — международной экосистемы онлайн-сервисов по защите и охране интеллектуальной собственности;
- Валентин Марченко, сооснователь Spix — сервиса автоответов на основе искусственного интеллекта;
- Борис Колесников, основатель SKIFMUSIC — сети музыкальных магазинов;
- Мария Малвинская, основатель VOX — сервиса по выгулу собак;
- Денис Вурдов, CEO и основатель российских проектов Rosmed и Vetscience, международного бренда OneHealth.
Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 11.12 питчеры
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании, Франции и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Новая ближайшая встреча пройдет 25 декабря на Пхукете. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.
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