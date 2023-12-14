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Новогодняя встреча Founders’ Mondays в Москве: как это было

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

11 декабря состоялась новогодняя встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке сети смарт-офисов и коворкингов SOK. Делимся фотоотчетом со встречи.

Новогодняя встреча Founders’ Mondays в Москве: как это было

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Открыли мероприятие Сергей Дашков, cооснователь AngelsDeck Global Ventures, и Анастасия Люстина, CEO и основатель сервиса по автоматизации и онлайн-бронированию ресторанов LeClick.

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 11.12 спец.гости

С питчами выступили:

  • Николай Турубар, CEO n'RIS — международной экосистемы онлайн-сервисов по защите и охране интеллектуальной собственности; 
  • Валентин Марченко, сооснователь Spix — сервиса автоответов на основе искусственного интеллекта; 
  • Борис Колесников, основатель SKIFMUSIC — сети музыкальных магазинов; 
  • Мария Малвинская, основатель VOX — сервиса по выгулу собак; 
  • Денис Вурдов, CEO и основатель российских проектов Rosmed и Vetscience, международного бренда OneHealth.

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 11.12 питчеры

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании, Франции и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Новая ближайшая встреча пройдет 25 декабря на Пхукете. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.

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