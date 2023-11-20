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Founders’ Mondays в Москве: как это было

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Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

13 ноября состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке сети смарт-офисов и коворкингов SOK. Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays в Москве: как это было
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Открыли мероприятие Антон Пронин, основатель стартап-студии TheQube.VC, управляющий партнер частного VC, бизнес-ментор, и Эдуард Гуринович, сооснователь CarPrice.ru, автор и ведущий подкаста «Основатели».

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 13.11 гости

С питчами выступили:

  • Юрий Макаров, основатель Gigoo — маркетплейса компетенций и профессиональных услуг;
  • Дмитрий Держаев, основатель и СТО iDexia — инструмента, позволяющего быстрее и дешевле создавать сложные IT-решения для бизнеса без программистов;
  • Альберт Алиев, основатель и CEO BrainBox.VC — краудинвестинговой платформы для инвестиций в проверенные IT-стартапы; 
  • Василий Суворов, генеральный директор, и Анастасия Гулянина, директор по развитию FitBase — экосистемы сервисов для работы фитнес-клубов и студий.

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 13.11 питчеры

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Новая ближайшая встреча пройдет 11 декабря в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.

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