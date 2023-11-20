Founders’ Mondays в Москве: как это было

13 ноября состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке сети смарт-офисов и коворкингов SOK. Делимся фотоотчетом со встречи.
Открыли мероприятие Антон Пронин, основатель стартап-студии TheQube.VC, управляющий партнер частного VC, бизнес-ментор, и Эдуард Гуринович, сооснователь CarPrice.ru, автор и ведущий подкаста «Основатели».
Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 13.11 гости
С питчами выступили:
- Юрий Макаров, основатель Gigoo — маркетплейса компетенций и профессиональных услуг;
- Дмитрий Держаев, основатель и СТО iDexia — инструмента, позволяющего быстрее и дешевле создавать сложные IT-решения для бизнеса без программистов;
- Альберт Алиев, основатель и CEO BrainBox.VC — краудинвестинговой платформы для инвестиций в проверенные IT-стартапы;
- Василий Суворов, генеральный директор, и Анастасия Гулянина, директор по развитию FitBase — экосистемы сервисов для работы фитнес-клубов и студий.
Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 13.11 питчеры
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Новая ближайшая встреча пройдет 11 декабря в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.
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