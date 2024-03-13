Founders’ Mondays в Москве: как это было

4 марта состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Альфа-Банка . Делимся фотоотчетом со встречи.

Открыли мероприятие Дмитрий Калаев, управляющий партнер венчурного фонда «ФРИИ инвест», председатель совета директоров компании Naumen, и Никита Рогозин, руководитель венчурного фонда МТС.

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 4.03 гости

О своих проектах рассказали:

Евгений Мурик, основатель платформы развития личности NERA;

Петр Дьяков, основатель платформы обработки текстовых данных «Помпелио»;

Алексей Мишуровский, сооснователь сервиса приема платежей для услуг и цифровых товаров Platim;

Свят Стесин, сооснователь и CEO разработчика и производителя высокоскоростных промышленных роботов и систем технического зрения для автоматизации операций инспекции rexR Inc.

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 4.03 питчеры

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays