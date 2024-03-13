Founders’ Mondays в Москве: как это было

4 марта состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Альфа-Банка. Делимся фотоотчетом со встречи.
Открыли мероприятие Дмитрий Калаев, управляющий партнер венчурного фонда «ФРИИ инвест», председатель совета директоров компании Naumen, и Никита Рогозин, руководитель венчурного фонда МТС.
Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 4.03 гости
О своих проектах рассказали:
- Евгений Мурик, основатель платформы развития личности NERA;
- Петр Дьяков, основатель платформы обработки текстовых данных «Помпелио»;
- Алексей Мишуровский, сооснователь сервиса приема платежей для услуг и цифровых товаров Platim;
- Свят Стесин, сооснователь и CEO разработчика и производителя высокоскоростных промышленных роботов и систем технического зрения для автоматизации операций инспекции rexR Inc.
Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 4.03 питчеры
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Следующие встречи Founders’ Mondays
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