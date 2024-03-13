Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
RB.RU

Founders’ Mondays в Москве: как это было

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

4 марта состоялась встреча Founders’ Mondays в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Альфа-Банка. Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays в Москве: как это было
Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Открыли мероприятие Дмитрий Калаев, управляющий партнер венчурного фонда «ФРИИ инвест», председатель совета директоров компании Naumen, и Никита Рогозин, руководитель венчурного фонда МТС.

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 4.03 гости

О своих проектах рассказали:

  • Евгений Мурик, основатель платформы развития личности NERA;
  • Петр Дьяков, основатель платформы обработки текстовых данных «Помпелио»;
  • Алексей Мишуровский, сооснователь сервиса приема платежей для услуг и цифровых товаров Platim;
  • Свят Стесин, сооснователь и CEO разработчика и производителя высокоскоростных промышленных роботов и систем технического зрения для автоматизации операций инспекции rexR Inc.

Слайдер: Founders’ Mondays в Москве 4.03 питчеры

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открыта регистрация на Digital Brand Day 2024
  2. 2 Как прошла крупнейшая в России ИТ-конференция «Импульс Т1»
  3. 3 Зачем компании проводить отраслевую конференцию и как правильно ее организовать
  4. 4 Bang Bang Education проведет онлайн-конференцию, посвященную созданию детских цифровых продуктов
  5. 5 «Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 марта 2024

GPM AdTech Challenge

13 марта 2024

MOST Ventures Venture Debt

14 марта 2024

Pitch&Go

Все ВОЗМОЖНОСТИ