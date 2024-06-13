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Founders’ Mondays в Нижнем Новгороде: как это было

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

10 июня состоялась встреча Founders’ Mondays в Нижнем Новгороде. Мероприятие прошло при поддержке SberUnity — единого онлайн-пространства для взаимодействия стартапов, инвесторов и корпораций напрямую. Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays в Нижнем Новгороде: как это было

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Открыли мероприятие:

  • Алексей Солодовников, региональный директор блока «Технологии» в «Сбере»;

 

 

  • Дмитрий Щербаков, основатель и CEO компании DEERAY, выпускник международного акселератора Sber500.

 

 

О своих проектах рассказали:

  • Павел Кузнецов, сооснователь и CEO TuneLike — инновационной платформы для поиска людей и мероприятий на основе музыкальных предпочтений;

 

 

  • Михаил Машакин, основатель Weldbook — IT-платформы жизненного цикла сварочно-монтажных работ и контроля качества на опасных производственных объектах (ОПО), подведомственных Ростехнадзору.

 

 

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays

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