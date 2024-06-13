Founders’ Mondays в Нижнем Новгороде: как это было

10 июня состоялась встреча Founders’ Mondays в Нижнем Новгороде. Мероприятие прошло при поддержке SberUnity — единого онлайн-пространства для взаимодействия стартапов, инвесторов и корпораций напрямую. Делимся фотоотчетом со встречи.
Открыли мероприятие:
- Алексей Солодовников, региональный директор блока «Технологии» в «Сбере»;
- Дмитрий Щербаков, основатель и CEO компании DEERAY, выпускник международного акселератора Sber500.
О своих проектах рассказали:
- Павел Кузнецов, сооснователь и CEO TuneLike — инновационной платформы для поиска людей и мероприятий на основе музыкальных предпочтений;
- Михаил Машакин, основатель Weldbook — IT-платформы жизненного цикла сварочно-монтажных работ и контроля качества на опасных производственных объектах (ОПО), подведомственных Ростехнадзору.
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Следующие встречи Founders’ Mondays
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