Founders’ Mondays приглашает на встречу в Париже

Founders’ Mondays приглашает предпринимателей, инвесторов и IT-специалистов на встречу проекта в Париже. Приходите 20 ноября питчить стартапы, общаться, обмениваться опытом и полезными контактами. Для участия нужна регистрация.
Встреча пройдет при поддержке международного PR-агентства для технологических компаний и стартапов 25/8 PR Agency.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии.
Как проходят встречи
Встречу открывают специальные гости. После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы.
Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей.
Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании.
Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий.
Founders’ Mondays в Париже
Встреча Founders’ Mondays в Париже пройдет при поддержке международного PR-агентства для технологических компаний и стартапов 25/8 PR Agency. Специальные гости — Евгения Дворская, основатель Lampa.AI, JungleJobs.ru, Sever.AI, и Евгения Олеринская, руководитель отдела экспорта и развивающихся рынков Google.
Принять участие в мероприятии можно в качестве:
- гостя (регистрация закрывается за пять часов до начала мероприятия) — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего (подать заявку можно до 13 ноября) — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Ждем на встречу предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, IT-специалистов и всех, кому интересна тема запуска бизнеса. Следите за обновлениями проекта на сайте и в соцсетях.
Фото на обложке: f11photo /
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