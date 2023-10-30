Founders’ Mondays в Иннополисе: как это было

16 октября состоялась встреча Founders’ Mondays в Иннополисе (Татарстан). Мероприятие поддержали ОЭЗ «Иннополис» и инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан . Рассказываем, как все проходило.

Открыл мероприятие Адель Гилазиев, исполнительный директор Евразийского центра инноваций.

С питчами выступили:

Людмила Шпагина, CEO и сооснователь SplitFamily — платформы по бракоразводным процессам с выдачей плана мирного развода;

Михаил Левченко, CEO и сооснователь Wise City Systems — разработчика собственного ПО, электроники и контролеров;

Дмитрий Иванов, CEO Invian — ПО для адаптивного управления светофорами в реальном времени при помощи машинного зрения;

Никита Гуров, CEO и сооснователь Mvision — промышленного решения на стыке робототехники и искусственного интеллекта для автоматизации процессов производства и контроля качества.

Слайдер: Founders’ Mondays в Иннополисе

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Новая ближайшая встреча пройдет 13 ноября в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.