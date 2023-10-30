Founders’ Mondays в Иннополисе: как это было

16 октября состоялась встреча Founders’ Mondays в Иннополисе (Татарстан). Мероприятие поддержали ОЭЗ «Иннополис» и инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Рассказываем, как все проходило.
Открыл мероприятие Адель Гилазиев, исполнительный директор Евразийского центра инноваций.
С питчами выступили:
- Людмила Шпагина, CEO и сооснователь SplitFamily — платформы по бракоразводным процессам с выдачей плана мирного развода;
- Михаил Левченко, CEO и сооснователь Wise City Systems — разработчика собственного ПО, электроники и контролеров;
- Дмитрий Иванов, CEO Invian — ПО для адаптивного управления светофорами в реальном времени при помощи машинного зрения;
- Никита Гуров, CEO и сооснователь Mvision — промышленного решения на стыке робототехники и искусственного интеллекта для автоматизации процессов производства и контроля качества.
Слайдер: Founders’ Mondays в Иннополисе
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Новая ближайшая встреча пройдет 13 ноября в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Создание новых лекарств, исследование старения и анализ снимков: какие задачи в медицине уже выполняет ИИ
- 2 Андрей Себрант — нейросеть сможет генерировать уникальные мультики в глухой тайге
- 3 В Иннополисе разыграют 1 млн рублей в гонке дронов
- 4 В Иннополисе состоялся форум о цифровой трансформации DID 2022 — итоги
- 5 Новые технологии, ESG-принципы и пустующие дома: как развиваются техногорода в России
ВОЗМОЖНОСТИ
30 октября 2023
31 октября 2023
31 октября 2023