Founders’ Mondays приглашает на встречу в Иннополисе

Founders’ Mondays в России выходит за пределы Москвы и приглашает предпринимателей, инвесторов и IT-специалистов на встречу проекта в Иннополисе. Приходите 16 октября питчить стартапы, общаться, обмениваться опытом и полезными контактами. Для участия нужна регистрация.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии.
Как проходят встречи
Встречу открывают специальные гости. После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы.
Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей.
Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании.
Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий.
Founders’ Mondays в Иннополисе
Встреча Founders’ Mondays в Иннополисе пройдет при поддержке ОЭЗ «Иннополис». Специальный гость — Ирина Мацкевич, CEO Евразийского центра инноваций. Принять участие в мероприятии можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего (подать заявку можно до 12 октября) — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Партнеры мероприятия — ОЭЗ «Иннополис» и инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.
Ждем на встречу предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, IT-специалистов и всех, кому интересна тема запуска бизнеса.
Следите за обновлениями проекта на сайте и в соцсетях.
Фото на обложке: Almaz Mustafin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Создание новых лекарств, исследование старения и анализ снимков: какие задачи в медицине уже выполняет ИИ
- 2 Андрей Себрант — нейросеть сможет генерировать уникальные мультики в глухой тайге
- 3 В Иннополисе разыграют 1 млн рублей в гонке дронов
- 4 В Иннополисе состоялся форум о цифровой трансформации DID 2022 — итоги
- 5 Новые технологии, ESG-принципы и пустующие дома: как развиваются техногорода в России
ВОЗМОЖНОСТИ
08 октября 2023
08 октября 2023
10 октября 2023