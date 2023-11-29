Founders’ Mondays в Париже: как это было

20 ноября состоялась встреча Founders’ Mondays в Париже. Мероприятие поддержало международное PR-агентство для технологических компаний и стартапов 25/8 PR Agency . Делимся фотоотчетом со встречи.

Открыли мероприятие Евгения Дворская, основатель Lampa.AI, JungleJobs.ru, Sever.AI, и Евгения Олеринская, руководитель отдела экспорта и развивающихся рынков Google.

Слайдер: Special guests Paris

С питчами выступили:

Амбарцум Амаякян, сооснователь Absolut POS — системы автоматизации для управления ресторанами, кафе и магазинами;

Никита Бутько, основатель Amia — онлайн-педиатрической клиники;

Элина Валеева, CEO и основатель Essence — сервиса, который помогает компаниям улучшать well-being сотрудниц;

Виталий Недельский, основатель Longevity Hub — цифрового компаньона для ранних пенсионеров.

Слайдер: Питчеры Paris

После гости Founders’ Mondays приняли участие в стендап-вечеринке «Акустика», где предприниматели, топ-менеджеры и лидеры мнений из разных сфер на один вечер стали комиками.

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь. Информационный партнер встречи — «Сарафан-бюро». Это сообщество русскоговорящих специалистов, работающих в Париже, а также бизнес-клуб, где проводятся встречи с экспертами и мероприятия для нетворкинга.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Новая ближайшая встреча пройдет 11 декабря в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.