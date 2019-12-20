Сигареты и алкоголь оказались самыми популярными товарами у россиян

Почти половина списка популярных у россиян брендов товаров повседневного спроса приходится на сигареты и алкоголь. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита, который провела компания Nielsen.

Среди 50 лучших брендов 20 — это табак и алкоголь. В частности, в топ-10 семь позиций занимают сигаретные бренды:

Whinston, Rothmans, L-D, Bond Street, Philip Morris, «Простоквашино», Kent, Lay's, Parliament, «Балтика».



На табачный бренд Whinston приходится почти 3% продаж всего рынка товаров повседневного спроса в России в денежном выражении, подсчитали в Nielsen. Whinston остается лидером рейтинга второй год подряд.

Если не брать в расчет сигареты и алкоголь, среди продовольственных товаров наиболее популярным у россиян остается бренд «Простоквашино». При этом по сравнению с прошлым годом он опустился в рейтинге на две строчки — до 6 места. Бренд Lay's догоняет «Простоквашино»: в 2019 году он поднялся на два пункта и занял 8 место.

В категории безалкогольных напитков лидирует Coca-Cola, чье место в рейтинге не изменилось по сравнению с прошлым годом — 11 строчка.

Рекордсменом по улучшению своего места в рейтинге стал водочный бренд «Хортиця». Он поднялся на 29 строчек, впервые вошел в топ-50 и занял 39 место.

По мнению экспертов Nielsen, «Хортиця» наращивает долю рынка, несмотря на стагнацию категории водки в целом. Рост продаж водки под этим брендом произошел во всех каналах торговли, аудируемых Nielsen.

Также в этом году в рейтинге усилили свои позиции шоколадная продукция Milka (+11 пунктов, 31 место), кондитерские изделия «Яшкино» (+16, 40 место), а также бренды «От Мартина» и «Вкуснотеево», которые впервые вошли топ-50.

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