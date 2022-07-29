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Россияне чаще стали покупать продукцию отечественных брендов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала года продажи товаров повседневного спроса (FMCG) на Wildberries выросли на 140%, до 135,3 млрд рублей год к году. Примерно 70% пришлось на продукты, детское питание, товары для новорожденных, для здоровья, хозяйственные средства.

Россияне чаще стали покупать продукцию отечественных брендов

Быстрее всех увеличивался спрос на хозтовары — 126% год к году, средства персональной гигиены — 102%, зоотовары — 97%, детское питание — 94%, а также продукцию для здоровья — 89%, пишут «Известия».

При покупке FMCG жители России стали чаще выбирать отечественные бренды. С января продажи товаров местных марок выросли на 141%, а рост в натуральном выражении составил 100%.

Самые популярные товары российских марок — детское пюре и каши, зубная паста, гели для стирки, средства для мытья посуды, боди для новорожденных, медицинские маски, мука, макароны и влажный корм для животных.

Власти в середине июля допустили отмену НДС на социально значимые товары. Эту меру обсуждают в правительстве сразу несколько министерств и ведомств – они оценивают целесообразность решения.

Ранее ритейлеры попросили ФНС снизить НДС на социально значимые товары. Это могло бы привести к снижению цен на них на 10%, подсчитали в ассоциации компаний розничной торговли.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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