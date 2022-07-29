Россияне чаще стали покупать продукцию отечественных брендов

С начала года продажи товаров повседневного спроса (FMCG) на Wildberries выросли на 140%, до 135,3 млрд рублей год к году. Примерно 70% пришлось на продукты, детское питание, товары для новорожденных, для здоровья, хозяйственные средства.
Быстрее всех увеличивался спрос на хозтовары — 126% год к году, средства персональной гигиены — 102%, зоотовары — 97%, детское питание — 94%, а также продукцию для здоровья — 89%, пишут «Известия».
При покупке FMCG жители России стали чаще выбирать отечественные бренды. С января продажи товаров местных марок выросли на 141%, а рост в натуральном выражении составил 100%.
Самые популярные товары российских марок — детское пюре и каши, зубная паста, гели для стирки, средства для мытья посуды, боди для новорожденных, медицинские маски, мука, макароны и влажный корм для животных.
Власти в середине июля допустили отмену НДС на социально значимые товары. Эту меру обсуждают в правительстве сразу несколько министерств и ведомств – они оценивают целесообразность решения.
Ранее ритейлеры попросили ФНС снизить НДС на социально значимые товары. Это могло бы привести к снижению цен на них на 10%, подсчитали в ассоциации компаний розничной торговли.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 2 Продвижение на Wildberries: инструменты и стратегии
- 3 Спрос меняется. Какие товары для дома сейчас стоит продавать на маркетплейсах?
- 4 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
- 5 5 ошибок в оформлении карточки товара, которые приводят к потерям прибыли
ВОЗМОЖНОСТИ
01 августа 2022
05 августа 2022
06 августа 2022
09 августа 2022