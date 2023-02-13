Американская инвестиционная фирма FMR LLC увеличила долю в головной структуре «Яндекса» до 5,98%

Инвестиционная компания из США FMR LLC увеличила долю до 5,98% в Yandex N.V. – головной структуре «Яндекса» в Нидерландах. FMR LLC входит в Fidelity Investments, которой управляет Эбигейл Джонсон с состоянием в $22,1 млрд.

FMR LLC увеличила долю в Yandex N.V. с 4,92% до 5,98%. Теперь инвестиционная компания из США владеет почти 19,5 млн акций головной структуры «Яндекса» из Нидерландов, сообщает РБК со ссылкой на поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы.

Сделка по изменению доли в капитале Yandex N.V. стала для компании первым публичным случаем с февраля 2022 года, когда торги ее акциями на Nasdaq были остановлены. На данный момент акции Yandex N.V. можно купить на Мосбирже и у брокеров в различных странах.

FMR LLC входит в Fidelity Investments, которую основал покойный Эдвард К. Джонсон II. Компания управляет его внучка Эбигейл Джонсон, состояние которой Forbes оценивает в $22,1 млрд.

Еще одна инвестиционная компания из США снизила долю в Yandex N.V. Присутствие Invesco в акционерном капитале головной структуры «Яндекса» снизилось до 8,3%.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock