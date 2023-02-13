Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Американская инвестиционная фирма FMR LLC увеличила долю в головной структуре «Яндекса» до 5,98%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Инвестиционная компания из США FMR LLC увеличила долю до 5,98% в Yandex N.V. – головной структуре «Яндекса» в Нидерландах. FMR LLC входит в Fidelity Investments, которой управляет Эбигейл Джонсон с состоянием в $22,1 млрд.

Американская инвестиционная фирма FMR LLC увеличила долю в головной структуре «Яндекса» до 5,98%

FMR LLC увеличила долю в Yandex N.V. с 4,92% до 5,98%. Теперь инвестиционная компания из США владеет почти 19,5 млн акций головной структуры «Яндекса» из Нидерландов, сообщает РБК со ссылкой на поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы. 

Сделка по изменению доли в капитале Yandex N.V. стала для компании первым публичным случаем с февраля 2022 года, когда торги ее акциями на Nasdaq были остановлены. На данный момент акции Yandex N.V. можно купить на Мосбирже и у брокеров в различных странах.

FMR LLC входит в Fidelity Investments, которую основал покойный Эдвард К. Джонсон II. Компания управляет его внучка Эбигейл Джонсон, состояние которой Forbes оценивает в $22,1 млрд.

Еще одна инвестиционная компания из США снизила долю в Yandex N.V. Присутствие Invesco в акционерном капитале головной структуры «Яндекса» снизилось до 8,3%.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
  2. 2 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
  3. 3 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  4. 4 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
  5. 5 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2023

PR-акселератор

14 февраля 2023

Sber500

15 февраля 2023

Data Fusion Awards 2023

15 февраля 2023

Startup Tour 2023 Красноярск

15 февраля 2023

Акселератор фонд «ЭРА»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Истории

Паралич собеседования. Почему мы мешаем себе получить желанную работу

Новости

Аналитики спрогнозировали трансформацию IT-рынка России и бум внештатной занятости и фриланса