ФНС: более 500 майнеров легализовали свою деятельность

Свыше 600 майнеров и операторов соответствующей инфраструктуры легализовали свою деятельность, зарегистрировавшись в реестрах Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали ТАСС в ее пресс-службе. По данным МТС, в январе в России было больше 136 тыс. майнинговых ферм.

«В реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, включено 518 майнеров, а в реестр операторов майнинговой инфраструктуры — 91 оператор», — сообщили в ФНС. Там добавили, что включение в списки осуществляется по электронному заявлению через сервис «Майнинг реестр» на сайте регулятора.

Контекст. Добыча криптовалюты разрешена в России законом № 221-ФЗ с 1 ноября 2024 года. Согласно ему, майнить криптовалюту могут только включенные в реестр юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП). Физлица имеют право майнить, но для них установлен лимит на потребление электричества — 6 тыс. кВт/ч в месяц.

Все майнеры (физлица, юрлица и ИП) должны ежемесячно отчитываться об объеме добытой криптовалюты через специальный раздел в своих личных кабинетах на сайте ФНС. «Включение в указанные реестры, а также представление отчетности о намайненной цифровой валюте позволят майнерам безопасно вести деятельность», — объяснили в ведомстве.

21 февраля в МТС представили статистику по количеству майнинг-ферм в России, согласно которой в январе 2025 года в стране было более 136 тыс. таких ферм, рост их количества год к году составил 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области.

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