ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

С 1 апреля банки начинают автоматически уведомлять налоговую об открытии и закрытии россиянами персонифицированных электронных кошельков. Такие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу сегодняшнего дня, пишет РБК.

В ФНС будет передаваться информация о персонифицированных электронных кошельках как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя.

Налоговая также может запрашивать данные об операциях по электронным кошелькам. Сделать это служба сможет в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента. При этом необходимо будет согласование с руководителем регионального управления ФНС или его заместителя.

По словам экспертов, ФНС нужны данные по электронным кошелькам россиян для выявления доходов, которые должны облагаться налогами. Например, если физические лица занимаются бизнесом без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения. Также информация о кошельках нужна для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным Центробанка, в 2019 году в России было открыто 534,6 млн электронных кошельков, в том числе 17,1 млн персонифицированных. По ним за год россияне совершили 2,8 млрд операций на общую сумму 1,9 трлн рублей.