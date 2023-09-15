ФНС поднимет ставку НДС на фастфуд до 20% с 1 октября

ФНС поднимет НДС на фастфуд до 20% с 1 октября. Сейчас гамбургеры, сэндвичи и другие подобные блюда облагаются налогом по ставке в 10%, потому что их можно отнести к хлебобулочным изделиям.

Налог на добавленную стоимость для фастфуда с 1 октября будет поднят до 20%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию от ФНС.

На данный момент гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда облагаются НДС по ставке 10%, потому что их можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения. С 1 октября эта возможность пропадет.

Во «Вкусно — и точке» отметили, что планируют работать в соответствии с новыми правилами, но не сообщили, изменятся ли в связи с ними цены на продукцию.

В Rostic’s также уточнили, что работают в соответствии с российским законодательством.

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