ФНС подала судебный иск на 12,9 млрд рублей к российском юрлицу IKEA

ФНС подала судебный иск на 12,9 млрд рублей к российском юрлицу IKEA. Иск в Арбитражный суд Москвы подан к ООО «Икеа Торг», которое до сих пор принадлежит владельцу головной компании IKEA – шведской Ingka Holdings.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Федеральной налоговой службы к ООО «Икеа Торг». Сумма претензий – 12,9 млрд рублей, их состав не уточняется, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на картотеку суда.

Российское ООО «Икеа Торг» до сих пор принадлежит головной компании мебельного ритейлера IKEA – шведской группе Ingka Holdings. Ранее ООО «Икеа Торг» была эксклюзивным импортером товаров IKEA.

Шведский ритейлер IKEA закрыл магазины в России в марте 2022 года, позже компания заявила о продаже своих заводов в стране.

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