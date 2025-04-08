ФНС начала делиться курсами криптовалют для майнеров

Зачем это нужно? На странице «Майнинг цифровой валюты» собраны данные для лиц, которые занимаются добычей криптовалюты, а также для операторов майнинговой инфраструктуры, следует из сообщения. С помощью этого сервиса налогоплательщики могут рассчитать доход по операциям с криптовалютой и налог на него.

В ФНС отметили, что публикуемые на странице данные «носят исключительно справочный характер», и регулятор «не несет ответственности за точность, полноту, своевременное обновление и достоверность размещаемой информации».

Доступные криптовалюты. Майнеры могут проверить курсы десятков криптовалют, включая биткоин, ETC, Flux и Doge. ФНС собирает данные с криптобирж Binance, Bybit, OKX, KuCoin и других. Для получения информации требуется указать временной период.

Добывать криптовалюты в России стало возможно 1 ноября 2024 года — это произошло благодаря закону, подписанному Владимиром Путиным в августе. Майнингом могут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Физлица тоже могут добывать криптовалюту, но только если соблюдают правительственные лимиты по электроэнергии.

Фото на обложке: Alexander Manzyuk / Shutterstock / FOTODOM