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ФНС начала делиться курсами криптовалют для майнеров

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выкладывать информацию о рыночных курсах криптовалют и объемах торгов на биржах, чтобы майнеры могли рассчитать сумму налога. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
ФНС начала делиться курсами криптовалют для майнеров
  1. Новости

Зачем это нужно? На странице «Майнинг цифровой валюты» собраны данные для лиц, которые занимаются добычей криптовалюты, а также для операторов майнинговой инфраструктуры, следует из сообщения. С помощью этого сервиса налогоплательщики могут рассчитать доход по операциям с криптовалютой и налог на него.

В ФНС отметили, что публикуемые на странице данные «носят исключительно справочный характер», и регулятор «не несет ответственности за точность, полноту, своевременное обновление и достоверность размещаемой информации».

Доступные криптовалюты. Майнеры могут проверить курсы десятков криптовалют, включая биткоин, ETC, Flux и Doge. ФНС собирает данные с криптобирж Binance, Bybit, OKX, KuCoin и других. Для получения информации требуется указать временной период.

  • Добывать криптовалюты в России стало возможно 1 ноября 2024 года — это произошло благодаря закону, подписанному Владимиром Путиным в августе. Майнингом могут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Физлица тоже могут добывать криптовалюту, но только если соблюдают правительственные лимиты по электроэнергии.

Фото на обложке: Alexander Manzyuk / Shutterstock / FOTODOM

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