ФНС начала делиться курсами криптовалют для майнеров
- Новости
Зачем это нужно? На странице «Майнинг цифровой валюты» собраны данные для лиц, которые занимаются добычей криптовалюты, а также для операторов майнинговой инфраструктуры, следует из сообщения. С помощью этого сервиса налогоплательщики могут рассчитать доход по операциям с криптовалютой и налог на него.
В ФНС отметили, что публикуемые на странице данные «носят исключительно справочный характер», и регулятор «не несет ответственности за точность, полноту, своевременное обновление и достоверность размещаемой информации».
Доступные криптовалюты. Майнеры могут проверить курсы десятков криптовалют, включая биткоин, ETC, Flux и Doge. ФНС собирает данные с криптобирж Binance, Bybit, OKX, KuCoin и других. Для получения информации требуется указать временной период.
- Добывать криптовалюты в России стало возможно 1 ноября 2024 года — это произошло благодаря закону, подписанному Владимиром Путиным в августе. Майнингом могут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Физлица тоже могут добывать криптовалюту, но только если соблюдают правительственные лимиты по электроэнергии.
Фото на обложке: Alexander Manzyuk / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 Sony впервые с 2021 года перестала быть убыточной в России Выручка компании при этом упала на 75,9% год к году 04 апреля 19:19
- 2 «Опора России» попросила не наказывать бизнес на «упрощенке» за ошибки с НДС В 2025 году представители МСП будут платить налог впервые 02 апреля 10:56
- 3 В ФНС заявили об отсутствии массовой подмены трудовых отношений самозанятостью Менее 1% компаний «в группе риска» из-за перевода людей из штата в статус самозанятых 29 марта 13:45
- 4 Самозанятые потеряют возможность продавать мыло на маркетплейсах Из-за обязательной маркировки 17 марта 12:46