В 2022 году ФНС доначислила рекордную сумму налогов

В 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила рекордную сумму — почти на 700 млрд рублей. Это на 81% больше, чем в 2021 году. А число выездных проверок выросло на 25%, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.

Сумма доначислений в 2021 году составила 378,6 млрд рублей. В 2022 году она рекордно выросла — до 685,7 млрд рублей. Из них существенная часть, 675 млрд, приходится на различные организации.

Кроме того, в минувшем году число выездных налоговых проверок юрлиц, ИП и физических лиц составило 10 191 случай. Номинально показатель увеличился на 25%, а среди организаций — на 29%, до 9,4 тыс. При этом число проверок по сравнению с периодом до 2018 года остается незначительным.

Также при оценке показателей следует учитывать, что в 2022 году продолжались некоторые проверки, начатые ранее, но приостановленные из-за пандемии коронавируса. Они также отражены в статистике.

По мнению экспертов, фактически число проверок уменьшилось, однако сама процедура стала более эффективной. ФНС нацелена, в первую очередь, на пополнение бюджета.

«В последние годы выездные проверки превращаются из рутинных мероприятий контроля в экстраординарные. За счет изменения подхода ФНС количество проверок резко сократилось, а суммы доначислений и сложность проверок для бизнеса значительно выросли», — пояснил партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов.

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