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Доля компаний, маскирующих штатных сотрудников под самозанятых, за три года снизилась в пять раз

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Доля компаний, которые маскируют штатных сотрудников под самозанятых, за последние три года снизилась в пять раз. Предприятия используют данный формат трудоустройства ради экономии на налоговых отчислениях, но сам факт такого оформления сотрудника является незаконным, отметили в ФНС.

Доля компаний, маскирующих штатных сотрудников под самозанятых, за три года снизилась в пять раз

К 2023 году доля компаний, которые оформляют штатных сотрудников как самозанятых, снизилась до 0,7%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ФНС.

В 2020 году доля таких компаний составляла 3,6%. Таким образом за последние три года показатель упал в пять раз.

Для выявления подобных компаний ФНС анализирует более 20 параметров, в числе которых сумма и периодичность выплат, предыдущие места работы самозанятых и их доходы.

ФНС отметила, что компаниям запрещено оформлять сотрудников, которые выполняют непосредственные трудовые обязанности, как самозанятых. Предприятия используют такой формат трудовых отношений ради экономии на налоговых отчислениях, уточнили в ведомстве.

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

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