Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на недвижимость на иностранные счета

Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на коммерческую недвижимость за границей на иностранные счета. ФНС посчитала такие платежи незаконными финансовыми операциями.

ФНС начала штрафовать граждан России за то, что они получают арендные платежи на свою коммерческую недвижимость за границей на иностранные счета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление управления ФНС по Москве.

Данное постановление направили резиденту РФ, во владении которого имеются шесть коммерческий помещений в Германии. Он сдает помещения в аренду и получает за это плату на иностранные счета.

ФНС посчитала эту деятельность предпринимательской, а платежи – незаконными финансовыми операциями. Служба выписала россиянину штраф в размере 30% от суммы операций.

По словам экспертов, перевести деньги от арендных платежей из США или стран Евросоюза в российскую юрисдикцию практически невозможно.

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