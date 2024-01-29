Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на недвижимость на иностранные счета

Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на коммерческую недвижимость за границей на иностранные счета. ФНС посчитала такие платежи незаконными финансовыми операциями.
ФНС начала штрафовать граждан России за то, что они получают арендные платежи на свою коммерческую недвижимость за границей на иностранные счета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление управления ФНС по Москве.
Данное постановление направили резиденту РФ, во владении которого имеются шесть коммерческий помещений в Германии. Он сдает помещения в аренду и получает за это плату на иностранные счета.
ФНС посчитала эту деятельность предпринимательской, а платежи – незаконными финансовыми операциями. Служба выписала россиянину штраф в размере 30% от суммы операций.
По словам экспертов, перевести деньги от арендных платежей из США или стран Евросоюза в российскую юрисдикцию практически невозможно.
Фото на обложке: Roman Babakin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Миллионы на советах для блогеров: как зарабатывает Александра Митрошина
- 2 Не марафонами едиными: на чем зарабатывает Елена Блиновская
- 3 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
- 4 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
- 5 Как прошла крупнейшая в России ИТ-конференция «Импульс Т1»
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2024
31 января 2024
31 января 2024