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ФНС принуждает компании контролировать уплату налогов поставщиками клининговых услуг

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Федеральная налоговая служба (ФНС) настоятельно рекомендует вносить в договоры с клининговыми компаниями специальное условие. Речь идет о так называемой налоговой оговорке – спецпроекте налоговой, который предполагает заключение договоров между компаниями со специально закрепленными обязательствами соблюдать законы.

ФНС принуждает компании контролировать уплату налогов поставщиками клининговых услуг

Налоговую оговорку крупным компаниям – заказчикам клининговых услуг – в ФНС навязывают фактически угрозами проверок, сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинга.

Суть налоговой оговорки в том, чтобы заказчики проверяли своих подрядчиков с точки зрения уплаты налогов и сборов, пояснил зампред комитета по налогам и финансовой отчетности Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Владимир Зайцев.

По мнению Шиллинга, участие компаний в данной инициативе ФНС должно быть не принудительным, а исключительно добровольным. Бизнес опасается, что подобная практика распространится и на другие отрасли.

Как выяснилось из рассылки Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, налоговая приглашает компании участвовать в проектах по обелению рынка услуг клининга, технической эксплуатации зданий и автомобильных грузоперевозок. В письме служба просит у компании прислать список подрядчиков клининговых услуг.

В письме также сообщается, что главной целью этих отраслевых проектов является дальнейший переход к другим аналогичным проектам, которые впоследствии будут распространены на все сферы экономики. Для достижения этих целей от компаний необходимо «бессрочное согласие» включать в действующие и вновь заключаемые договоры налоговую оговорку.

«Для реализации одной из главных задач ФНС – всеобъемлющего обеления рынка с целью полной и своевременной уплаты налогов (взносов, сборов) – необходимо включение в проект всех крупных экономических субъектов», – уточняется в письме.

ФНС также призывает клининговые компании вступить в специальный реестр добросовестных поставщиков «БелыйФМ.рф», и рассчитывает, что членство в нем станет для компаний ключевым критерием при выборе поставщиков услуг.

По словам гендиректора Ассоциации клининговых и фасилити операторов Елены Маркевич, проект обеления вызвал заметные изменения в сфере клининга – компании перестраивают свой бизнес и обеляются. При этом в теневом секторе усиливается проблема дробления бизнеса.

Добросовестные компании заинтересованы в максимальном расширении этой практики, а недовольны инциативой недобросовестные – те, кто демпингует на тендерах, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его мнению, риски претензий от ФНС у заказчиков снизятся, однако обеление отрасли приведет к росту стоимости услуг.

Проект ФНС в целом сбалансированный, он устраивает компании, которые хотят обелиться, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, компании, которые жестко демпингуют, уходя от налогов, нарушая трудовое и миграционное законодательство, разрушают рынок, так как честным подрядчикам нет смысла вкладываться в развитие и повышение качества, если их все равно вытеснят с торгов.

Добросовестным предпринимателя надоела нечестная конкуренция, поэтому они договорились следовать отраслевым стандартам по стоимости работ, штату, среднеотраслевой налоговой нагрузке. Такой проект возможен только при координации ФНС, которая видит все схемы и что творится на рынке.

Как считают в Российско-германской ВТП, контролировать законность – обязанность налоговых органов, указывают в Российско-германской ВТП. Особенно настораживает объем работ, который должны вести компании за ФНС. 

В ФНС отметили, что решение о применении налоговой оговорки всегда остается на усмотрение налогоплательщика. Продвигаемый ФНС проект позволяет создать эффективную систему снижения налоговых и коммерческих рисков с последующим саморегулированием отрасли при минимальном участии контролирующих органов, отметил представитель ФНС.

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Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock

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