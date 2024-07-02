В переводчике «Яндекса» появятся еще более 20 языков народов России

В переводчике «Яндекса» появятся свыше 20 языков народов России, рассказали в пресс-службе компании. Первым стал осетинский, его уже поддерживает приложение.

Для отдельных языков будет доступна нейросетевая технология распознавания и синтеза речи, что позволит вести полноценный диалог с носителями. Такой функционал реализуют сначала для татарского языка, а затем и для некоторых других (всего около 10).

Помимо этого, виртуальный помощник «Алиса» сможет читать народные сказки на этих языках.

По данным «Поиска», россияне ищут перевод фраз на татарском чаще, чем на других языках народов России, поясняют в пресс-службе. На втором месте оказался башкирский, на третьем — чувашский.

Сейчас эти языки уже доступны в «Переводчике», как и марийский, якутский, горномарийский, удмурдский. В будущем в сервис добавят чеченский, ингушский и другие, а чуть позже — бурятский и тувинский.

Фото на обложке: Anatoli Redzin / Shutterstock