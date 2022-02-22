«Фонбет» предложил 10,1 млрд рублей за официальный статус букмекера российской премьер-лиги

Сейчас генеральным партнером РПЛ является «Лига ставок». Контракт с ней оценивается в 600 млн рублей в год. «Фонбет» предложил в 4,2 раза больше действующего контракта. «Лига ставок» не участвует в тендере, но может перебить цену, пишет «Коммерсантъ».

Стартовая сумма контракта за 4 сезона составила 8,3 млрд рублей. Эксперты считают, что это рекордная сумма. Рост цен они связывают конкуренцией среди букмекеров, увеличением их выручки и в целом ограниченными возможностями для их рекламы в России.

По предварительной оценке «Рейтинга букмекеров», общая выручка букмекерских контор в 2021 году выросла на 25%, до 295 млрд рублей.

Ряд участников рынка задаются вопросами об экономической эффективности контракта из-за его величины. Стартовая цена уже выше уровня окупаемости, поэтому никто не желал участвовать.

При этом некоторые из них допускают, что стоимость контракта будет расти и дальше, а «с букмекеров берут столько, сколько они готовы платить».

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