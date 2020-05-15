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Фонд развития цифровой экономики проведет онлайн-форум по маркетингу

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

22 мая пройдет онлайн-форум Forum.Digital Marketing, в ходе которого, эксперты и представители бизнес-сообщества обсудят трансформацию маркетинговых стратегий компаний и изменения на рынке интернет-рекламы.

Фонд развития цифровой экономики проведет онлайн-форум по маркетингу

Также в рамках форума пройдет питч-сессия инновационных проектов в сфере digital marketing. Эксперты также расскажут о новых возможностях и инструментах для увеличения продаж и поделятся опытом.


Принять участие в питч-сессии могут проекты по следующим направлениям: 

  • поисковая оптимизация;
  •  контент-маркетинг; 
  • influencer marketing;
  • e-commerce маркетинг;
  • SMM;
  • e-mail-маркетинг;
  • контекстная реклама.

Заявку на питч-сессию можно отправить на почту [email protected] до 18 мая.

Подать заявку на участие в форуме можно на сайте

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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