Фонд развития цифровой экономики проведет онлайн-форум по маркетингу

22 мая пройдет онлайн-форум Forum.Digital Marketing, в ходе которого, эксперты и представители бизнес-сообщества обсудят трансформацию маркетинговых стратегий компаний и изменения на рынке интернет-рекламы.

Также в рамках форума пройдет питч-сессия инновационных проектов в сфере digital marketing. Эксперты также расскажут о новых возможностях и инструментах для увеличения продаж и поделятся опытом.

Принять участие в питч-сессии могут проекты по следующим направлениям:

поисковая оптимизация;

контент-маркетинг;

influencer marketing;

e-commerce маркетинг;

SMM;

e-mail-маркетинг;

контекстная реклама.

Заявку на питч-сессию можно отправить на почту [email protected] до 18 мая.

Подать заявку на участие в форуме можно на сайте.