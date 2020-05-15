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Фонд развития цифровой экономики проведет онлайн-форум по маркетингу
Новости
Юлиана Трегуб
22 мая пройдет онлайн-форум Forum.Digital Marketing, в ходе которого, эксперты и представители бизнес-сообщества обсудят трансформацию маркетинговых стратегий компаний и изменения на рынке интернет-рекламы.
Фонд развития цифровой экономики проведет онлайн-форум по маркетингуЮлиана Трегуб
Также в рамках форума пройдет питч-сессия инновационных проектов в сфере digital marketing. Эксперты также расскажут о новых возможностях и инструментах для увеличения продаж и поделятся опытом.
Принять участие в питч-сессии могут проекты по следующим направлениям:
- поисковая оптимизация;
- контент-маркетинг;
- influencer marketing;
- e-commerce маркетинг;
- SMM;
- e-mail-маркетинг;
- контекстная реклама.
Заявку на питч-сессию можно отправить на почту [email protected] до 18 мая.
Подать заявку на участие в форуме можно на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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