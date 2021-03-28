Секретный фонд Ensign Peak Advisors увеличил свою долю в Tesla на 3500%

Секретный фонд церкви мормонов увеличил свою долю в Tesla на 3500% в прошлом году. По данным на декабрь 2020-го, Tesla заняла 23-е место по стоимости в портфеле акций Ensign Peak Advisors.

Ensign Peak Advisors — секретное инвестиционное подразделение церкви с оборотом 100 миллиардов долларов — на конец 2019 года владело менее 13000 акций Tesla, с поправкой на разделение пять к одному в августе прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Как сообщает Business Insider, фонд нарастил свою долю более чем в пять раз во втором квартале 2020 года, а после увеличил ее более чем на 50%. По состоянию на 31 декабря у фонда было 467 000 акций.

Таким образом, в конце прошлого года Tesla заняла 23-е место по стоимости в портфеле акций Ensign в США, хотя годом ранее была на 1487-м месте. Самым дорогим оказался Apple — чуть более 2 миллиардов долларов. Допуск Tesla к S&P 500 в декабре мог повлиять на решение Ensign укрепить свои позиции, полагает автор издания.

Напомним, что сторонники Tesla рассматривают компанию как первопроходца в сфере чистой энергии, готового захватить большую часть рынка стоимостью в триллионы долларов. Критики же ставят под сомнение такую высокую оценку, отмечают небольшой масштаб по сравнению с автогигантами и говорят о неустойчивом лидерстве Илона Маска.