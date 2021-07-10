Фонд Галицкого выкупил долю «Мэйл.ру» в образовательной платформе Geekbrains

Согласно информации из единого госреестра юрлиц, компания «А.ГЭЛАКСИ РАЙФ В.С.И.С. ЛТД», зарегистрированная в Кипре и директором которой является Александр Владимирович Галицкий, 6 июля стала владельцем доли в 49% в образовательной платформе Geekbrains, юридически оформленной как ООО «ГИКБРЕЙНС».

Эту долю компания Галицкого выкупила у «Мэйл.ру». По данным из ЕГРЮЛ, ранее ей принадлежали 49,9% в уставном капитале Geekbrains, на данный момент ее доля сократилась до 0,99%.

Наибольшей долей в Geekbrains – 50,1%, по-прежнему владеет другая образовательная платформа – Skillbox, оформленная как «СКИЛБОКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», и контрольным пакетом которой владеет Mail.ru Group. MRG получила контроль над Skillbox в феврале 2020 года, заплатив 1,6 млрд рублей.

Информации о деятельности зарегистрированной в Кипре «А.ГЭЛАКСИ РАЙФ В.С.И.С. ЛТД», директором которой числится Александр Галицкий, в открытом доступе нет. По данным RB.ru, это инвестиционный фонд.

Редакция RB.ru отправила запрос основателю фонда Almaz Capital Partners Александру Галицкому с просьбой раскрыть детали сделки по покупке доли в Geekbrains и пояснить, чем занимается «А.ГЭЛАКСИ РАЙФ В.С.И.С. ЛТД».

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Фото: Geekbrains / Facebook