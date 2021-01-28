Венчурный фонд МТС вложил 60 млн рублей в сервис заказа бытовых услуг Airo

Венчурный фонд телекоммуникационной компании МТС объявил об инвестициях в компанию Airo , предоставляющую цифровой сервис заказа бытовых услуг. Сумма сделки — 60 млн рублей. Доля фонда в стартапе составила около 10%. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе оператора связи.

Полученные средства будут направлены на маркетинговые кампании, доработку текущих сервисов и тестирование новых направлений.

Airo — онлайн-сервис по оказанию бытовых услуг «по запросу». На сайте и в приложении доступен заказ услуги уборки квартир, химчистки, стирки и ремонта обуви с возможностью вызова курьера. По предоставленным данным, сейчас проект работает в Москве и Санкт-Петербурге, и им пользуются более 50 тысяч человек.

«Стартап цифровизировал все свои процессы, начиная от приема заказа и заканчивая логистикой между химчистками и клинерами, и предлагает клиентам услугу полного цикла. Мы считаем, что в перспективе бизнес-модель стартапа может иметь высокую маржинальность, а он будет претендовать на лидирующие позиции в своем сегменте», — комментирует руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.

Он добавил, что МТС также является инвестором маркетплейса услуг YouDo, который тоже развивается на рынке бытового сервиса. При этом все портфельные стартапы получают не только финансирование, но также экспертную и инфраструктурную поддержку от фонда МТС и центра по инновациям и инвестициям МТС StartUp Hub.

По словам основателя Airo Антона Драчева, стартап заинтересован в получении дополнительной экспертизы от нового инвестора — в сфере масштабирования новых продуктов и работы с большими данными.



Корпоративный венчурный фонд МТС имеет инвестиционный фокус на ИИ, Big Data, IoT, FinTech, облачные сервисы, образовательные сервисы и медиа. Фонд инвестирует от $500 тысяч на посевной стадии и в раунде А в стартапы, имеющие стратегическую ценность для МТС.

MTS StartUp Hub — центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств.

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