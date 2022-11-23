В России может появиться фонд поддержки банков, финансируемый самими банками

Фонд поддержки банков, финансируемый самими банками, может появиться в России. В Банке России, который рассматривает возможность организации такого фонда, обосновал идею необходимостью создания механизма поддержки сектора без вложения в этот процесс государственных средств.

Автономный фонд поддержки банковского сектора, который будет функционировать за счет вложений в него средств самих банков, может стать аналогом фонда страхования вкладов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на топ-менеджера Банка России Александра Данилова.

По словам Данилова, такой фонд мог бы помочь банкам «самим себя спасать», чтобы для этого не требовались средства государства. Работа такого фонда могла бы снизить нагрузку на систему страхования, предположил Данилов.

Данилов также отметил, что банки смогли снизить убыток, полученный в первой половине текущего года, который оценивался в 1,5 трлн рублей. По итогам 2022 года банковский сектор вряд ли выйдет на прибыль, добавил представитель Банка России.

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