Инвестфонд Потанина инвестировал 1 млрд рублей в производителя алмазов для электроники New Diamond Technology

Венчурный фонд «Восход», якорным инвестором которого является группа «Интеррос» Владимира Потанина, инвестировал 1 млрд рублей в New Diamond Technology, сообщили в Русбейс в компании. Предприятие занимается выращиванием алмазов и производством алмазных пластин для электроники в Санкт-Петербурге.

Доля фонда в ООО «НДТ» (юрлицо New Diamond Technology) с января 2025 года составляет 40,7%, узнал Русбейс. Еще 59,3% стали принадлежать Теймуразу Хихинашвиши. До декабря 2024 года компанией владело зарегистрированное в Люксембурге «Минерал Эссетс».

После завершения сделки по приобретению компании Хихинашвиши и УК «Восход» приняли решение внести вклад в имущество производителя алмазов с целью увеличения чистых активов. «Был сформирован добавочный капитал в размере 2,33 млрд рублей пропорционально долям участников и путем зачета денежных требований по договорам займов участников к обществу в размере 2,33 млрд рублей», — говорится в материалах компании, с которыми ознакомился Русбейс.

В 2024 году выручка «НДТ» составила 183,3 млн рублей, а чистый убыток — 500 млн рублей. Убыток от основной деятельности достиг 67 млн рублей. Снижение показателей в компании объяснили падением общемировых цен на синтетическое сырье и синтетические бриллианты.

Как сообщили в пресс-службе фонда, 1 млрд рублей будет направлен на развитие научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы и форсирование продаж для рынка микроэлектронных и квантовых компонентов. Алмаз, как материал электроники, решает одну из наиболее распространенных проблем — перегрев устройств, добавили в фонде.

Алмазные пластины являются основой электронно-компонентной базы электроники и квантовой электроники нового поколения, не имея равных по своей способности рассеивать тепло в совокупности с рекордными электрическими параметрами.

НДТ выращивает алмазы крупных и особо крупных размеров (свыше 100 каратов) и производством из них алмазных пластин большого диаметра (от 3 мм до 15 мм). Эти пластины превосходят природные и подходят для выпуска электроники и квантовых функциональных элементов. Подложки способны значительно повысить эффективность работы современных полупроводников.

Компания выращивает алмазы двумя методами — при первом имитируются природые условия (HPHT), втором — происходит химическое осаждение из газовой фазы) для формирования подложек с заданными свойствами (CVD).

Потребителями алмазных подложек являются российские и международные компании, исследовательские центры мирового уровня.

«Приоритетом стратегии компании является разработка сквозной технологии для промышленного производства монокристаллических алмазных пластин большой площади (диаметра) с пониженной дефектностью и контролируемым примесным фоном посредством многоступенчатой технологической обработки монокристаллического HPHT-алмаза для применения в коммерчески востребованных направлениях: квантовой электронике и при изготовлении электронных компонентов микроэлектроники, силовой электроники и СВЧ», — прокомментировал сделку технический директор НДТ Александр Колядин.

«Электроника сегодня — ключевой драйвер для целого спектра отраслей: от телекоммуникаций до искусственного интеллекта. Однако рост вычислительной мощности устройств ставит сложные вопросы, например, эффективное управление тепловыми нагрузками. Компания НДТ фокусируется на разработке алмазных подложек, которые за счет рекордной теплопроводности и устойчивости к высоким напряжениям могут стать основой для следующего поколения полупроводников», — добавил управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Портфель фонда «Восход» («якорный» инвестор — группа «Интеррос» Владимира Потанина) включает более 30 компаний с фокусом на deeptech, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи «мозг-компьютер», разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и других. Общий объем средств под управлением — 18 млрд рублей. В ноябре фонд «Восход» инвестировал 400 млн рублей в группу компаний «Биомикрогели», которая занимается разработкой и производством средств бытовой химии. С 28 октября УК «Восход» принадлежат совокупно 18,483% долей ООО «ГК Биомикрогели», сообщал Forbes.

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