Фонд российских бизнесменов инвестирует $50 млн в видеоигры

Бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital объявили о создании венчурного фонда The Games Fund на $50 млн для инвестирования в стартапы разработчиков видеоигр, говорится в пресс-релизе компании.

«Фонд позволяет международным инвесторам поучаствовать в развитии одной из самых бурно развивающихся индустрий в мире и предлагает уникальный доступ к крупному, но труднодоступному рынку разработчиков игр из Восточной Европы, насчитывающему более 5 тысяч компаний», – подчеркнули в The Games Fund.

Инвестиции на pre-seed стадии и финансировании раунда А ограничены $2 млн, на поздних стадиях – $5 млн. Сообщается, что фонд уже вложился в несколько игровых студий. Изначально The Games Fund планировал собрать $30 млн, но интерес инвесторов к развивающемуся рынку превысил ожидания. Фандрайзинг, отметили в компании, планируют закрыть к концу лета.

Венчурный фонд основали бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital (ранее Mail.ru Games Ventures) Мария Кочмола и Илья Еремеев, инвестиционная компания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games (создатели популярного MMORPG League of Legends) Сергей Титов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!