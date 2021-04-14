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Фонд российских бизнесменов инвестирует $50 млн в видеоигры

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital объявили о создании венчурного фонда The Games Fund на $50 млн для инвестирования в стартапы разработчиков видеоигр, говорится в пресс-релизе компании.

Фонд российских бизнесменов инвестирует $50 млн в видеоигры

«Фонд позволяет международным инвесторам поучаствовать в развитии одной из самых бурно развивающихся индустрий в мире и предлагает уникальный доступ к крупному, но труднодоступному рынку разработчиков игр из Восточной Европы, насчитывающему более 5 тысяч компаний», – подчеркнули в The Games Fund.

Инвестиции на pre-seed стадии и финансировании раунда А ограничены $2 млн, на поздних стадиях – $5 млн. Сообщается, что фонд уже вложился в несколько игровых студий. Изначально The Games Fund планировал собрать $30 млн, но интерес инвесторов к развивающемуся рынку превысил ожидания. Фандрайзинг, отметили в компании, планируют закрыть к концу лета.

Венчурный фонд основали бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital (ранее Mail.ru Games Ventures) Мария Кочмола и Илья Еремеев, инвестиционная компания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games (создатели популярного MMORPG League of Legends) Сергей Титов. 

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Фото: Usa-Pyon / Shutterstock.com

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