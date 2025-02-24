Фонд «Сколково» планирует приобрести сотни плит из бразильского гранита на 9,4 млн рублей

ООО «Скала» из Казани признано победителем запроса цен на поставку для фонда «Сколково» 531 плиты индивидуального изготовления из бразильского гранита «Питайя» (Pitaya). Стоимость контракта определена в 9,4 млн рублей, узнал RB.RU.

Часть плит толщиной в 2 см будет иметь длину в 1,5 метра, другая — около полуметра. Будет также варьироваться и ширина.

В RB.RU направили запрос в «Сколково» и на момент публикации ответа не получили

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что выбор гранита именно бразильского происхождения обусловлен тем, что его уникальная цветовая гамма идеально соответствовала колористическим решениям, заложенным в концепцию проекта технопарка. Другие варианты не обеспечивали необходимого визуального эффекта — массово белый цвет не достигался, несмотря на попытки, таким образом, выбор пал на бразильский гранит не из-за страны производства, а благодаря его уникальным характеристикам, соответствующим проекту, пояснил источник.

По данным сайта по продаже гранита Charmestone.ru, Pitaya– самый белый гранит из всех других сортов этой породы. Pitaya не имеет рисунка, крупных цветных включений и явных перепадов оттенков, что для гранитов большая редкость. Стоимость гранита начинается от 27 тыс. рублей за квадратный метр. Весь гранит добывается в Бразилии.

Благодаря своей прочности и эстетической привлекательности гранит Pitaya широко используется для изготовления кухонных столешниц, подоконников, барных стоек, облицовки каминов, лестниц, стен и полов. Его белый цвет способствует визуальному расширению пространства и придает помещению свежий, нарядный вид.

Бразильский гранит дороже российского. Например, подходящий для столешниц «Дымовский гранит» можно найти в продаже по цене от 3,5 тыс. рублей за кв. м.

Высокая стоимость обусловлена его эстетическими качествами и физическими характеристиками, пояснила RB.RU управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Эксперт считает, что фонд имеет право закупать дорогие импортные стройматериалы для ремонта или строительства, так как не имеет статуса госорганизации.

«"Сколково"» официально имеет статус некоммерческой организации, а не государственной. На государственные организации действуют с 1 января 2025 года серьезные ограничения на приобретения иностранных товаров и услуг. На часть из них наложен запрет, часть можно приобрести с ограничениями. Преимущество при этом — у продукции российского производства и соответственно российских исполнителей. Госорганизации обязаны ежегодно отчитываться по объемам российских товаров и услуг», — пояснила Косарева.

«Сколково» — крупнейший инновационный центр России, говорится на его сайте. Выручка резидентов «Сколково» в 2023 году увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и составила 508 млрд рублей. На 1 ноября 2024 года число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4,5 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 95 тыс. В ЕГРЮЛ конечные бенефициары фонда не раскрываются. В стратегии развития фонда, размещенной на его сайте, указано, что он работает совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

«Сколково» занимается поддержкой инновационных отраслей, дает доступ к десяткам разнообразных продуктов: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта и импорта.

На территории «Сколково» создается инновационная городская среда для размещения стартапов.

Фото на обложке: Ergin Yalcin / Getty Images