Фонд «Сколково» и российские застройщики запускают акселератор технологических стартапов

Акселератор направлен на поиск и внедрение инновационных технологий стартапов в сфере строительства. Проекты пройдут бесплатную интенсивную акселерационную программу. Партнерами акселератора являются: «Галс-Девелопмент», ГК «Основа», ГК ФСК и ГК «Кортрос».

Принять участие в акселерационной программе могут стартапы и зрелые

технологические компании с зарегистрированным юридическим лицом и не менее пятью сотрудниками в штате.

Для проектов, прошедших отбор, будут предоставлены следующие возможности:

Долгосрочное коммерческое партнерство с крупными застройщиками и привлечение инвестиций;

Оплаченное пилотное внедрения разработок на реальных объектах для прошедших акслерационную программу;

Доработка проекта вместе с топ-менеджментом для совершенствования технологий и бизнес-моделей стартапов;

Бесплатная акселерационная программа от лидеров стартапов фонда «Сколково»;

Возможность масштабирования успешных внедрений на других строительных компаниях Москвы и России.

Посмотреть трансляцию демо-дня финалистов можно на YouTube канале Build Up Open Day.

Прием заявок продлится до 15 апреля на сайте акселератора.