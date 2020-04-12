Новости
Партнеры
Фонд «Сколково» и российские застройщики запускают акселератор технологических стартапов
Новости
Юлиана Трегуб
Акселератор направлен на поиск и внедрение инновационных технологий стартапов в сфере строительства. Проекты пройдут бесплатную интенсивную акселерационную программу. Партнерами акселератора являются: «Галс-Девелопмент», ГК «Основа», ГК ФСК и ГК «Кортрос».
Фонд «Сколково» и российские застройщики запускают акселератор технологических стартаповЮлиана Трегуб
Принять участие в акселерационной программе могут стартапы и зрелые
технологические компании с зарегистрированным юридическим лицом и не менее пятью сотрудниками в штате.
Для проектов, прошедших отбор, будут предоставлены следующие возможности:
- Долгосрочное коммерческое партнерство с крупными застройщиками и привлечение инвестиций;
- Оплаченное пилотное внедрения разработок на реальных объектах для прошедших акслерационную программу;
- Доработка проекта вместе с топ-менеджментом для совершенствования технологий и бизнес-моделей стартапов;
- Бесплатная акселерационная программа от лидеров стартапов фонда «Сколково»;
- Возможность масштабирования успешных внедрений на других строительных компаниях Москвы и России.
Посмотреть трансляцию демо-дня финалистов можно на YouTube канале Build Up Open Day.
Прием заявок продлится до 15 апреля на сайте акселератора.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter