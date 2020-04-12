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Фонд «Сколково» и российские застройщики запускают акселератор технологических стартапов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Акселератор направлен на поиск и внедрение инновационных технологий стартапов в сфере строительства. Проекты пройдут бесплатную интенсивную акселерационную программу. Партнерами акселератора являются: «Галс-Девелопмент», ГК «Основа», ГК ФСК и ГК «Кортрос».

Фонд «Сколково» и российские застройщики запускают акселератор технологических стартапов

Принять участие в акселерационной программе могут стартапы и зрелые 

технологические компании с зарегистрированным юридическим лицом и не менее пятью сотрудниками в штате. 


Для проектов, прошедших отбор, будут предоставлены следующие возможности:


  • Долгосрочное коммерческое партнерство с крупными застройщиками и  привлечение инвестиций;
  • Оплаченное пилотное внедрения разработок на реальных объектах для прошедших акслерационную  программу;
  • Доработка проекта вместе с топ-менеджментом для совершенствования технологий и бизнес-моделей стартапов;
  • Бесплатная акселерационная программа от лидеров стартапов фонда «Сколково»;
  • Возможность масштабирования успешных внедрений на других строительных компаниях Москвы и России.


Посмотреть трансляцию демо-дня финалистов можно на YouTube канале Build Up Open Day

Прием заявок продлится до 15 апреля на сайте акселератора. 

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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