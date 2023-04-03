В России создали венчурный Фонд суверенных технологий

В России появился венчурный Фонд суверенных технологий. Его создали Фонд поддержки проектов НТИ и АО «Корпорация Попов радио». Через него в беспилотники и беспроводную связь инвестируют 6,4 млрд рублей.

Первые вложения планируется осуществить из фонда в этом году. Поддерживать, как ожидается, будут приоритетные для правительства венчурные проекты, узнали «Ведомости».

За финансированием могут обращаться как проекты, которые прошли через экосистему НТИ, так и проекты с рынка. Сейчас фонд собирает пул партнеров, для того чтобы размер финансирования и число возможных проектов расширялись.

По подсчетам партнера фонда ФРИИ Дмитрия Калаева, из общей суммы примерно 10% пойдут на операционные расходы, а инвестиции в одну компанию составят 250-300 млн рублей.

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