Венчурный фонд «Восход» ищет проекты для инвестиций

Подать заявку могут проекты с готовым продуктом, сформированной воронкой и наличием первых продаж. В заявке следует показать runway, burn rate в месяц, MRR, выручку за последние 12 месяцев. С наиболее интересными проектами свяжутся представители фонда.
Фонду «Восход» интересны проекты, которые развиваются в направлениях:
- новая мобильность, BEV / FCEV и self-driving проекты, а также соответствующая инфраструктура заправок, базовых станций и портов;
- сервисы для крупнейших перспективных рынков БПЛА, включая беспилотную доставку e-com, почты и тяжелых грузов до 50-200 кг, мониторинг строительства и добычных активов, аварийно-спасательные и охранные сервисы на базе дронов;
- робототехника, в особенности промышленная, включая соответствующее ПО / SaaS;
- индустрия 4.0, в особенности импортозамещающие технологии.
Требования к проектам:
- не ниже TRL 8;
- наличие высокотехнологичного продукта или сервиса;
- наличие бизнеса в РФ или готовность поставлять продукцию для РФ напрямую или через стратегического партнера в регионе;
- наличие бизнеса за рубежом и/или действующие международные контракты;
- сформированная команда.
Чек фонда начинается от $0,5 млн, максимальная сумма — $10 млн. Питч-дек можно отправить на [email protected]
Венчурный фонд «Восход» создан в декабре 2021 года для инвестиций в DeepTech, инвестор — группа «Интеррос» Владимира Потанина. Объем фонда — 10 млрд рублей. В портфеле три компании, включая разработчика нейросети для анализа медицинских изображений Sciberia.
Фото на обложке: David Pereiras /
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