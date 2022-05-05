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Венчурный фонд «Восход» ищет проекты для инвестиций

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Подать заявку могут проекты с готовым продуктом, сформированной воронкой и наличием первых продаж. В заявке следует показать runway, burn rate в месяц, MRR, выручку за последние 12 месяцев. С наиболее интересными проектами свяжутся представители фонда.

Венчурный фонд «Восход» ищет проекты для инвестиций

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фонду «Восход» интересны проекты, которые развиваются в направлениях:

  • новая мобильность, BEV / FCEV и self-driving проекты, а также соответствующая инфраструктура заправок, базовых станций и портов;
  • сервисы для крупнейших перспективных рынков БПЛА, включая беспилотную доставку e-com, почты и тяжелых грузов до 50-200 кг, мониторинг строительства и добычных активов, аварийно-спасательные и охранные сервисы на базе дронов;
  • робототехника, в особенности промышленная, включая соответствующее ПО / SaaS;
  • индустрия 4.0, в особенности импортозамещающие технологии.

Требования к проектам:

  • не ниже TRL 8;
  • наличие высокотехнологичного продукта или сервиса;
  • наличие бизнеса в РФ или готовность поставлять продукцию для РФ напрямую или через стратегического партнера в регионе;
  • наличие бизнеса за рубежом и/или действующие международные контракты;
  • сформированная команда.

Чек фонда начинается от $0,5 млн, максимальная сумма — $10 млн. Питч-дек можно отправить на [email protected] 

Венчурный фонд «Восход» создан в декабре 2021 года для инвестиций в DeepTech, инвестор — группа «Интеррос» Владимира Потанина. Объем фонда — 10 млрд рублей. В портфеле три компании, включая разработчика нейросети для анализа медицинских изображений Sciberia. 

Фото на обложке: David Pereiras / Shutterstock

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