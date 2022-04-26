Бизнесу рекомендовали импортозамещать шрифты

Минцифры планирует создать национальную библиотеку шрифтов. Все шрифты в ней должны иметь открытую пользовательскую лицензию, считают эксперты. Сейчас в госсекторе и бюджетных организациях чаще всего используются Arial и Times New Roman.

Переход на отечественные шрифты станет возможен, когда выйдут указания о внесении изменений в инструкции и иные требования по оформлению документов, рассказал «Известиям» замглавы ГК «Астра» Юрий Соснин.

Специалисты уверены, что импортозамещать шрифты стоит и бизнесу. Сейчас многие веб-дизайнеры используют платные лицензионные шрифты. С помощью отечественных шрифтов они смогут избавиться от проблем, связанных с авторскими правами. Российские компании смогут использовать шрифты в своем ПО бесплатно, не переживая за иски со стороны правообладателей.

В середине апреля американская компания Monotype, владелец прав на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ из России к каталогу шрифтов на своем сайте. Эксперты тогда предположили, что это не запрет на использование шрифтов российскими пользователями, но он возможен в будущем.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock