Протеиновый суп, матча с коллагеном, растительный тунец: гости DeepFoodTech Conf 2023 попробуют альтернативную еду

Уже завтра в Москве пройдет масштабная конференция, посвященная современным технологиям, меняющим мировую пищевую промышленность, — DeepFoodTech Conference 2023 от компании «ЭФКО» и RB.RU. В течение всего дня мероприятия будет работать «Аллея еды будущего» — площадка, на которой производители представят разнообразную продукцию: растительное мясо и рыбу, суперфуды, функциональные напитки и многое другое — а гости конференции смогут ее попробовать.

В «Аллее еды будущего» в этом году примут участие 12 производителей альтернативной еды. На стенде бренда Hi! можно будет познакомиться с растительными котлетами, в том числе для бургеров, наггетсами и фрикадельками, а еще попробовать растительное молоко и йогурты: с черникой, манго, грейпфрутом и другими вкусами.

Растительное мясо и даже рыбу также можно будет попробовать на стенде бренда Greenwise. Производитель создает продукцию на основе соевого и пшеничного белка.

Компания ReFeel, производящая инновационные для российского рынка продукты с натуральным составом и функциональными добавками, представит напитки: кофе-латте с адаптогенами без сахара, матча-латте с коллагеном и кокосовым молоком, чай-латте с чагой и специями, какао-латте с рейши и специями и другие.

Easy Base познакомит гостей конференции с протеиновыми супами быстрого приготовления на основе высушенного пюре из гороха. Такие супы богаты растительным белком, калием, фосфором, магнием, витаминами группы А, B, C, H, не содержат крахмал, сахар, стабилизаторы и дают чувство насыщения на три часа.

Бренд «Чёрный хлеб» угостит выпечкой и десертами из органической полбяной муки на сиропе топинамбура. А ООО «Эвофуд» приготовил для дегустации концентраты растительного белка (конопляный, кедровый, подсолнечный, абрикосовый, тыквенный), порошки ультратонкого помола из овощей, ягод, фруктов, хвои, грибов, клетчатку (яблочную, тыквенную, конопляную).

«КЕН-КО» представит черный ферментированный чеснок, рецепт приготовления которого насчитывает более пяти тысяч лет. После ферментации черный чеснок приобретает сладкий вкус, становится мягким как мармелад и напоминает сухофрукт. Этот продукт способствует снижению веса, укреплению сердце и нормализации давления.

На стенде «ПроНИР» можно будет попробовать продукт на основе растительных пептидов.

Стартап «DoЕду» познакомит гостей конференции с мясом, птицей, рыбой, морепродуктами, овощами, приготовленными по технологии су-вид. Суд-вид — технология, при которой продукты запечатывают в специальный вакуумный пакет, удаляют из него воздух и готовят на протяжении нескольких часов при постоянной невысокой температуре.

Компания Stemeat представит фарш из стволовых клеток животных. ООО «Уралхим Инновация» — пищевой гороховый протеин.

ООО «МИП ГГРИНБАР» покажет образец минифермы с встроенным ИИ «Виртуальный агроном». Такая ферма позволяет выращивать травы, зелень и овощи. Устройство можно устанавливать на кухнях ресторанов, в столовых, торговых залах, торговых центрах, небольших магазинах.

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Фото на обложке: barmalini / Shutterstock