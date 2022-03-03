Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Производители еды в России начали отменять скидки и сокращать ассортимент

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские производители еды в условиях резкого курса рубля и шторма на рынке начали массово отменять скидки и промоакции, а также сокращать ассортимент. Об изменениях в товарных предложениях уже заявили крупные производители продуктов для детского питания.

Производители еды в России начали отменять скидки и сокращать ассортимент

Об изменениях на рынке продуктового ритейла пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявления нескольких компаний. 

Об оптимизации ассортимента предлагаемых товаров заявили в компании «Прогресс», которая производит продукты для детского питания под брендом «Фрутоняня». с 1 марта компания отменила промоакции и скорректировала выпуск ассортимента с упором на производство самых востребованных позиций, чтобы обеспечить их доступность.

Аналогичные меры по отказу от акций и скидок ввела компания Campina, которая в частности производит йогурты под брендом Fruttis и смеси для детского питания Friso.

Производители еды отказываются от скидок для партнеров из-за резкого падения российского рубля, перебоев в поставках сырья и упаковки, которые вызваны введением санкций.

Некоторые компании уже предупредили ритейлеров о грядущем поднятии цен в среднем на 15% из-за подорожания упаковки, сырья для производства товаров и их доставки.

Фото на обложке: NVS my world / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Binance ограничила доступ компаниям и физлицам из санкционных списков
  2. 2 «Мы с таким еще не сталкивались»: Олег Дерипаска спрогнозировал «жесточайший кризис» в России
  3. 3 Правительство позволит ЦБ запрещать банкам сделки и операции на срок до полугода
  4. 4 Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта
  5. 5 Релокация бизнеса в Грузию уже сейчас: личный опыт предпринимателя
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ