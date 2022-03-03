Производители еды в России начали отменять скидки и сокращать ассортимент

Российские производители еды в условиях резкого курса рубля и шторма на рынке начали массово отменять скидки и промоакции, а также сокращать ассортимент. Об изменениях в товарных предложениях уже заявили крупные производители продуктов для детского питания.

Об изменениях на рынке продуктового ритейла пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявления нескольких компаний.

Об оптимизации ассортимента предлагаемых товаров заявили в компании «Прогресс», которая производит продукты для детского питания под брендом «Фрутоняня». с 1 марта компания отменила промоакции и скорректировала выпуск ассортимента с упором на производство самых востребованных позиций, чтобы обеспечить их доступность.

Аналогичные меры по отказу от акций и скидок ввела компания Campina, которая в частности производит йогурты под брендом Fruttis и смеси для детского питания Friso.

Производители еды отказываются от скидок для партнеров из-за резкого падения российского рубля, перебоев в поставках сырья и упаковки, которые вызваны введением санкций.

Некоторые компании уже предупредили ритейлеров о грядущем поднятии цен в среднем на 15% из-за подорожания упаковки, сырья для производства товаров и их доставки.

Фото на обложке: NVS my world / Shutterstock