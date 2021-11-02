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Оборот рынка доставки готовой еды вырос на 41% за первые четыре дня локдауна

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Число заказов готовой еды с 28 по 31 октября выросло на 24%. Оборот рынка доставки за это время увеличился на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями.

Оборот рынка доставки готовой еды вырос на 41% за первые четыре дня локдауна

Средний чек заказа вырос на 17% до 2050 рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на CloudPayments. Представитель сервиса объяснил это закрытием общепита и введением QR-кодов на посещение заведений общепита во многих регионах.

Часть сервисов по доставке еды еще не подвели полные итоги работы первых дней, но все же они зафиксировали самый быстрый рост заказов в сегменте продажи блюд из ресторанов. Например, у «Яндекс.Еды» в первые четыре нерабочих дня этот показатель по Москве вырос в 2,5 раза.

В сервисе отметили, что этому способствовала нулевая комиссия, которую ввели на этот период. Представитель Delivery Club сказал, что уже 28 октября жители столицы заказали рекордное количество еды навынос — в два раза больше, чем днем ранее. Во время введения QR-кодов для посещения ресторанов в июле, по данным сервисов, число заказов было в два раза меньше.

Обе службы также отметили резкое увеличение запросов на подключение ресторанов к их платформам: в 3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей у «Яндекс.Еды» и более чем в 1,5 раза – у Delivery Club.

Рост в этой категории ожидаем – более 75% россиян продолжают в нерабочие дни работать, отдыхать и гулять на улице в выходные практически в обычном режиме, в отличие от локдауна весной прошлого года, считает глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, рост средней стоимости заказа может быть связан с тем, что в выходные россияне из-за невозможности пойти в рестораны чаще ходили в гости.

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Фото на обложке: Olga Krivokoneva Photo / Shutterstock

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