Ритейлеры попросили снять запрет на агентские схемы для своих маркетплейсов
Ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и «Магнит» попросили вице-премьера Дмитрия Григоренко снять ограничения на использование агентской схемы при продаже продуктов через свои маркетплейсы. Минпромторгу поручили проработать эти предложения на заседании 19 марта, пишут «Ведомости».
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Сейчас ритейлеры не могут принимать продукты для продажи по посредническим договорам — сначала они должны выкупить товары у поставщиков. Это требование не распространяется на маркетплейсы. Но если онлайн-площадка входит в одну группу с торговой сетью, запрет на агентскую схему распространяется и на нее.
Изменения положительно скажутся на конкуренции и позволят маркетплейсам сетей подключать сторонних поставщиков продуктов, как и обычным маркетплейсам, сказал газете представитель министерства. Работа ведется в рамках закона о платформенной экономике, рассказали в пресс-службе Григоренко.
В X5 Group входит даркстор «Впрок», который выкупает товары у поставщиков и затем продает их в интернете. Ритейлеры выступили за «устранение дисбалансов в законодательстве» и адаптацию закона к электронной коммерции, объяснил представитель X5 Group. У «Магнита» есть маркетплейс «Магнит Маркет» (ранее — KazanExpress), который вошел в группу в конце 2023 года. Площадка отказалась от комиссионных продаж продуктов питания и стала выкупать их у поставщиков.
Регулирование выглядит нелогичным, потому что отдельно работающий KazanExpress может использовать агентскую схему, а после покупки «Магнитом» — уже нет, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При этом проект, концепция и бизнес при этом не поменялись, уточняет эксперт. Фактически, по его словам, на ритейлеров накладываются ограничения, которых у маркетплейсов нет.
- Ассоциация компаний интернет-торговли поддержала инициативу. Закон о торговле в нынешнем виде «препятствует развитию цифровых платформ», считает ее президент Артем Соколов. С этим согласна и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Когда закон о торговле разрабатывался, онлайн-продажи продуктов еще не было, а маркетплейсы не считались значимыми игроками рынка, сказал президент АКОРТ Станислав Богданов.
Фото на обложке: Maria Lin Kim / Unsplash
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