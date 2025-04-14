Ритейлеры попросили снять запрет на агентские схемы для своих маркетплейсов

Ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и «Магнит» попросили вице-премьера Дмитрия Григоренко снять ограничения на использование агентской схемы при продаже продуктов через свои маркетплейсы. Минпромторгу поручили проработать эти предложения на заседании 19 марта, пишут «Ведомости».

Сейчас ритейлеры не могут принимать продукты для продажи по посредническим договорам — сначала они должны выкупить товары у поставщиков. Это требование не распространяется на маркетплейсы. Но если онлайн-площадка входит в одну группу с торговой сетью, запрет на агентскую схему распространяется и на нее.

Изменения положительно скажутся на конкуренции и позволят маркетплейсам сетей подключать сторонних поставщиков продуктов, как и обычным маркетплейсам, сказал газете представитель министерства. Работа ведется в рамках закона о платформенной экономике, рассказали в пресс-службе Григоренко.

В X5 Group входит даркстор «Впрок», который выкупает товары у поставщиков и затем продает их в интернете. Ритейлеры выступили за «устранение дисбалансов в законодательстве» и адаптацию закона к электронной коммерции, объяснил представитель X5 Group. У «Магнита» есть маркетплейс «Магнит Маркет» (ранее — KazanExpress), который вошел в группу в конце 2023 года. Площадка отказалась от комиссионных продаж продуктов питания и стала выкупать их у поставщиков.

Регулирование выглядит нелогичным, потому что отдельно работающий KazanExpress может использовать агентскую схему, а после покупки «Магнитом» — уже нет, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При этом проект, концепция и бизнес при этом не поменялись, уточняет эксперт. Фактически, по его словам, на ритейлеров накладываются ограничения, которых у маркетплейсов нет.

Ассоциация компаний интернет-торговли поддержала инициативу. Закон о торговле в нынешнем виде «препятствует развитию цифровых платформ», считает ее президент Артем Соколов. С этим согласна и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Когда закон о торговле разрабатывался, онлайн-продажи продуктов еще не было, а маркетплейсы не считались значимыми игроками рынка, сказал президент АКОРТ Станислав Богданов.

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