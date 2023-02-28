Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Инвестфонд «ТилТех Капитал» приобрел 20% аутсорс-сервиса Food Miles

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Агрегатор фермерских хозяйств, крафтовых местных производителей Food Miles привлекла seed-раунд у инвестиционного фонда «ТилТех Капитал». Раунд стал первым в истории компании. Сумму раунда и оценку представители фонда RB.RU не раскрыли.

Инвестфонд «ТилТех Капитал» приобрел 20% аутсорс-сервиса Food Miles

Платформа оказывает услуги малым и средним фермерским предприятиям по логистике и сбыту продукции ведущим сетевым ритейлерам. Сервис осуществляет как поставки текущего ассортимента продуктов, так и сезонного, организовывает фермерские уголки в магазинах.

Food Miles основана в 2018 году Андреем Гидревичем, которому, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат 58% в ООО «Фуд Майлз». Еще 20% теперь принадлежат «ТилТех Капиталу», 19,5% — Сергею Дмитриеву, 2,5% — Александру Горному.

Деньги пойдут на развитие платформы в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и других городах-миллионниках. Сейчас Food Miles пока работает в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

Компания также намерена направить привлеченные средства на поиск коммерческих менеджеров, работающих с фермерами и торговыми сетями. Инвестиции пойдут и на развитие IT-продукта для наращивания качества и увеличения количества сервисов для фермеров и производителей.

Сервисом пользуются около 180 фермерских хозяйств. Комиссия Food Miles составляет около 10% в Москве и Санкт-Петербурге. По данным компании, траты фермеров при самостоятельной работе с торговыми сетями составляют около 20%. 

Фото на обложке: Ismail Sadiron Pictures / Shutterstock

Узнайте по ссылке, как стать консультантом в «Яков и Партнёры». Станьте частью команды профессионалов! 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Все, что мы требуем от своих проектов, мы пробуем на себе»: инвестдиректор «ТилТех Капитал» Илья Кобяков о том, как правильно привлекать инвестиции
  2. 2 Изменения в маркировке: как ресторанам работать с ней с 1 марта?
  3. 3 Польский франчайзи KFC нашел нового покупателя на свои рестораны
  4. 4 «Вкусно — и точка» добавила в меню аналог «Биг Мака»
  5. 5 Три главные метрики в экспресс-доставке и как они работают
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

28 февраля 2023

Clean Code Cup 2023

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ