Инвестфонд «ТилТех Капитал» приобрел 20% аутсорс-сервиса Food Miles

Агрегатор фермерских хозяйств, крафтовых местных производителей Food Miles привлекла seed-раунд у инвестиционного фонда «ТилТех Капитал». Раунд стал первым в истории компании. Сумму раунда и оценку представители фонда RB.RU не раскрыли.

Платформа оказывает услуги малым и средним фермерским предприятиям по логистике и сбыту продукции ведущим сетевым ритейлерам. Сервис осуществляет как поставки текущего ассортимента продуктов, так и сезонного, организовывает фермерские уголки в магазинах.

Food Miles основана в 2018 году Андреем Гидревичем, которому, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат 58% в ООО «Фуд Майлз». Еще 20% теперь принадлежат «ТилТех Капиталу», 19,5% — Сергею Дмитриеву, 2,5% — Александру Горному.

Деньги пойдут на развитие платформы в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и других городах-миллионниках. Сейчас Food Miles пока работает в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

Компания также намерена направить привлеченные средства на поиск коммерческих менеджеров, работающих с фермерами и торговыми сетями. Инвестиции пойдут и на развитие IT-продукта для наращивания качества и увеличения количества сервисов для фермеров и производителей.

Сервисом пользуются около 180 фермерских хозяйств. Комиссия Food Miles составляет около 10% в Москве и Санкт-Петербурге. По данным компании, траты фермеров при самостоятельной работе с торговыми сетями составляют около 20%.

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