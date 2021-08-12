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Продукты питания стали самой быстрорастущей категорией на российском рынке онлайн-продаж

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Продукты питания становятся самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции. За январь-июнь 2021 года онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает аналогичный уровень прошлого года. По итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд рублей, а к 2024 году — 1,1 трлн рублей. 

Продукты питания стали самой быстрорастущей категорией на российском рынке онлайн-продаж

Продукты питания станут ключевым фактором роста всего онлайн-рынка, их доля в результате увеличится с 5,3% до 18,8%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline. Пандемия коронавируса ускорила развития онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, а одним из ключевых результатов стало повышение доверия покупателей.

У потребителей сформировалась привычка заказывать продукты в интернете, особенно у жителей крупных городов. По подсчетам экспертов, за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей выросла более чем на 40% и превысила 60 млн человек. 

При этом сами компании продолжают активно инвестировать в развитие и экспансию в регионы, часть которых показывает результаты, сравнимые с Москвой. Кроме того, растущая инфляция позволяет производителям продуктов компенсировать рост себестоимости и наращивать поставки.

По данным Infoline, десять крупнейших операторов продолжают консолидацию рынка. Сейчас на них приходится около 87% всех заказов против 80% годом ранее.

По итогам первого полугодия крупнейшими игроками в сегменте стали:

  • X5 Group с совокупным онлайн-оборотом 23,6 млрд рублей (рост 64,4%);
  • «Сбермаркет» с 21,7 млрд рублей (233%);
  • «Вкусвилл» с 21,2 млрд рублей (437%);
  • «Самокат» с 15,9 млрд рублей (419%);
  • «Яндекс.Лавка» с 11,7 млрд рублей (244%).

Как отмечают аналитики, у большинства компаний растет количество заказов при снижении среднего чека, что объясняется увеличением частоты покупок и развитием экспресс-доставки.

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Фото: Pexels

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